Rezort práce:Úprava minimálnych dôchodkov naruší zásluhovosť v systéme

Bratislava 4. októbra (TASR) - Zmena spôsobu výpočtu minimálneho dôchodku, tak ako navrhujú poslanci koaličnej SNS, podľa rezortu práce výrazne naruší princíp zásluhovosti v dôchodkovom poistení. V praxi sa tak môže podľa Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVaR) SR stať, že ľudia by mohli stratiť motiváciu platiť poistné. Upozornilo na to v stanovisku k novele zákona o sociálnom poistení, ktorá je v parlamente v druhom čítaní a prerokuje ju ešte vláda.Poslanci navrhujú základnú sumu minimálneho dôchodku naviazať namiesto určeného percenta sumy životného minima pre jednu osobu na určené percento sumy priemernej mzdy vyplývajúcej z hospodárstva SR za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza danému kalendárnemu roku, konkrétne má byť vo výške 33 % priemernej mesačnej nominálnej mzdy v hospodárstve. Docieliť chcú rýchlejší medziročný rast tejto dôchodkovej dávky.Hoci poslancom podľa rezortu práce nemožno uprieť dobrý úmysel zlepšiť finančnú situáciu poberateľov minimálnych dôchodkov, novela predstavuje významné narušenie princípu zásluhovosti v dôchodkovom poistení." konštatuje rezort práce.Podstatná časť dôchodcov by tak zmeny mohla považovať za znevýhodňujúce.predpokladá ministerstvo. Novela tak môže nevhodne pôsobiť na ekonomicky aktívnych poistencov. Tí podľa ministerstva vo vzťahu k dôchodkovému poisteniu mohli stratiť motiváciu platiť poistné, nakoľko suma ich budúceho dôchodkového príjmu bude de facto rovnaká bez ohľadu na to, či platia, resp. platili poistné z 25 % alebo 75 % priemernej mzdy v národnom hospodárstve.V závislosti od tempa rastu priemernej mzdy, ktorá aktuálne významne prekonáva rast dôchodcovskej inflácie, na ktorú je naviazaná valorizácia dôchodkových dávok, ministerstvo predpokladá, že výška základného minimálneho dôchodku bude rásť význame rýchlejším tempom ako výška zásluhových invalidných a starobných dôchodkov. To spôsobí, že počet poberateľov minimálneho dôchodku bude každým rokom rásť. Vo všeobecnosti tiež podľa ministerstva možno konštatovať, že sumy minimálnych dôchodkov by v porovnaní so súčasným právnym stavom boli v roku 2021 vyššie približne o 68 eur.tvrdí ministerstvo. Opatrenie si zo štátnej kasy v roku 2021 vyžiada 147 miliónov eur a 187,6 milióna eur v roku 2022. Aj napriek tomu však odporúča návrh poslancov zobrať na vedomie.