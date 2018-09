Iracký duchovný žiada zvolať mimoriadnu schôdzu parlamentu

Muktadá as-Sadr, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bagdad 6. septembra (TASR) - Vplyvný iracký šiitský duchovný Muktada as-Sadr vyzval na urýchlené zvolanie mimoriadneho zasadnutia irackého parlamentu, na ktorom by poslanci posúdili situáciu v juhoirackom meste Basra, kde protesty proti nedostatočným službám a nezamestnanosti prerástli do násilností.V televíznom príhovore Sadr uviedol, že na parlamentnú schôdzu by mali prísť aj predseda vlády a ďalší úradníci, alebo by mali podať demisiu.Obyvatelia mesta Basra a ďalších miest na juhu Iraku, kde sa koncentrujú prívrženci šiitskej vetvy islamu, protestujú od júla. Ľudí vyhnali do ulíc výpadky elektrickej energie, ku ktorým dochádzalo v lete počas mimoriadnych horúčav, ako aj nedostatok pracovných miest a vládnych služieb či zakorenená korupcia.Obyvatelia Basry okrem toho vypovedali, že do zásobovania vodou preniká soľ, čo spôsobuje, že sa nedá piť. Stovky ľudí museli preto ošetriť v nemocnici. Podľa Reuters ide o dôkaz, že v tejto rovnomennej provincii bohatej na ropu došlo ku kolapsu infraštruktúry.Začiatkom tohto týždňa sa objavili správy, že násilnosti v Basre si vyžiadali päť mŕtvych a desiatky zranených. Iracký premiér Hajdar Abádí nariadil násilnosti prešetriť.K sociálnym protestom na juhu Iraku dochádza v čase, keď je krajina bez fungujúcej vlády. Súperiacim blokom v parlamente sa totiž zatiaľ nepodarilo dospieť k dohode o jej vytvorení. Jablkom sváru je sila jednotlivých politických blokov v parlamente. Dve proti sebe stojace zoskupenia totiž zhodne tvrdia, že v ňom disponujú väčšinou.Jedným z nich je blok pod vedením vplyvného šiitského duchovného Muktadu Sadra a úradujúceho premiéra Hajdara Abádího združujúci 16 subjektov, druhým konkurenčná koalícia pod vedením exministra dopravy Hádího Ámirího a zoskupenie okolo expremiéra Núrího Málikího.Ustanovujúca schôdza irackého parlamentu sa konala tento pondelok. Poslancom na nej mali zvoliť nového predsedu parlamentu, čo sa im však nepodarilo v dôsledku bojkotu viacerých politických subjektov. Ďalší pokus o voľby šéfa parlamentu bude 15. septembra.