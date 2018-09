Protimonopolný úrad ČR zakročil proti Kauflandu

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Praha 6. septembra (TASR) - Rozhodnutie Úradu pre ochranu hospodárskej súťaže ČR (ÚHOS) ukladá Kauflandu povinnosť vrátiť dodávateľom poplatky, ktoré od 3. marca 2016 do 31. decembra 2017 platili za účasť v účtovníckom systéme Markant.Reťazec tiež musí písomne informovať dodávateľov, že účasť v tomto systéme nie je podmienkou pre dodávanie potravín do Kauflandu.Podľa rozhodnutia ÚHOS musí Kaufland najneskôr do 30 dní od chvíle, keď rozhodnutie vstúpi do platnosti, poslať písomné vyrozumenie všetkým svojim dodávateľom potravín, ktorí systém Markant využívajú a ktorým takýto list ešte neodoslal.Kaufland sa bude musieť v budúcnosti vyvarovať akéhokoľvek konania, ktoré by v, uvádza sa v rozhodnutí ÚHOS.Ak by Kaufland nariadenie nerealizoval, hrozila by mu pokuta až desať miliónov Kč (388.409,85 eura).