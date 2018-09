Iracký premiér Abádí bude riešiť situáciu v meste Basra

Na archívnej snímke iracký premiér Hajdar Abádí. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Basra 10. septembra (TASR) - Iracký premiér Hajdar Abádí pricestoval v pondelok do mesta Basra - metropoly južného Iraku, v uplynulých mesiacoch sužovanej násilnými protivládnymi protestmi, informovala agentúra DPA.Abádí vedie v Basre ministerskú delegáciu a bude tam rokovať o aktuálnej situácii verejných služieb v celej rovnomennej provincii.Nepokoje obyvateľov v dôsledku nedostatku základných služieb a pracovných príležitostí v meste sa začiatkom septembra ešte vystupňovali, keď demonštranti podpaľovali vládne budovy, kancelárie jednotlivých strán a iránsky konzulát v Basre. Pri potýčkach demonštrantov s políciou zomrelo podľa oficiálne dostupných zdrojov najmenej 15 ľudí a 120 sa zranilo.V nedeľu zavládol v provincii pokoj, v Basre znova otvorili obchody a do ulíc sa vrátili autá. Počas víkendu sa situáciou v Basre zaoberali taktiež poslanci irackého parlamentu.Basra, ktorá je metropolou dlho zanedbávaného južného Iraku, kde žijú prevažne príslušníci irackej šiitskej moslimskej komunity, zažívala v uplynulých doposiaľ najhoršiu fázu v niekoľko mesiacov trvajúcich nepokojoch. Ľudí tam vyhnali do ulíc výpadky elektrickej energie, ku ktorým dochádzalo v lete počas mimoriadnych horúčav, ako aj nedostatok pracovných miest a vládnych služieb či zakorenená korupcia.