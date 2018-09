NAKA vyšetruje tender ministerstva obrany za 1,3 milióna eur

Ilustračná snímka. Foto: TASR Marko Erd Foto: TASR Marko Erd

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 10. septembra (TASR) - Národná kriminálna agentúra (NAKA) vyšetruje tender Ministerstva obrany (MO) SR za viac ako 1,3 milióna eur pre podozrenie z trestného činu machinácie pri verejnom obstarávaní a dražbe. V pondelok o tom informovala Zuzana Petková z Nadácie Zastavme korupciu. Ministerstvo avizovalo, že pri vyšetrovaní poskytne plnú súčinnosť.Predmetom vyšetrovania má byť zmluva na dodávku systému pre letectvo od spoločnosti Willing so subdodávajúcou spoločnosťou R-Sys, ktorej konateľom bol v tom čas Ján Hoľko, súčasný generálny tajomník služobného úradu MO SR. Dodávku zabezpečila spoločnosť Willing bez verejnej súťaže. Petková upozornila, že na utajenie zmluvy využilo ministerstvo výnimku pre armádne kontrakty, podľa ktorej sa nákup zbraní a vojenského materiálu nemusí zverejňovať. Podnet na vyšetrovanie odoslal Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ), ktorý reagoval na upozornenie bývalého zamestnanca rezortu obrany Maroša Klinčáka." uviedol Klinčák. Obchod so spoločnosťou Willing uzavrel rezort obrany za bývalého vedenia, kedy bol vo funkcii ministra obrany Martin Glváč (Smer-SD).Petková má obavy ohľadom poskytovania relevantných informácií polícii zo strany rezortu obrany. „,” uviedla Petková.Rezort obrany sa voči tvrdeniam Klinčáka ohradil, zverejnené informácie považuje za zavádzajúce a vytrhnuté z kontextu. „,” reagovala hovorkyňa ministerstva Danka Capáková.Podľa jej slov nedospela kontrolná komisia k záveru, že by šlo o netransparentné konanie. Ministerstvo obrany plánuje aj naďalej pomáhať pri vyšetrovaní a poskytne plnú súčinnosť orgánom činným v trestnom konaní. V súvislosti s obavami ohľadom Hoľkovho konfliktu záujmov uviedla, že súčasný generálny tajomník sa v spomínanom kontrakte nikdy osobne neangažoval. "doplnila Capáková.