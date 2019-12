Iracký premiér predložil parlamentu svoju demisiu

Na archívnej snímke Ádil Abdal Mahdí. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bagdad 1. decembra (TASR) - Iracký premiér Ádil Abdal Mahdí v sobotu oficiálne predložil parlamentu svoju demisiu po tom, ako to už deň predtým avizoval. Informovala o tom agentúra AP.Mahdí tak urobil po celoštátnych opozičných protestoch, ktoré si počas zásahov vládnych bezpečnostných zložiek proti demonštrantom vyžiadali stovky mŕtvych a zranených.citovala premiérove slová agentúra TASS.Mahdí, ktorý sa premiérom stal v októbri 2018, vyhlásil, že ak parlament prijme jeho demisiu, jeho doterajší vládny kabinet bude fungovať ako dočasná vláda, až pokým nebude vytvorená nová vláda. Nebude však môcť schvaľovať nové zákony či rozhodovať o kľúčových otázkach.Poslanci budú o Mahdího demisii hlasovať na nedeľňajšom zasadnutí parlamentu. Ak za ňu zahlasujú, do 15 dní nominujú do jeho funkcie nového kandidáta. Nový premiér bude mať na vymenovanie členov nového kabinetu jeden mesiac.V sobotu boli v Bagdade zastrelení traja protivládni demonštranti a najmenej 58 ľudí utrpelo zranenia, uviedli bezpečnostní a zdravotnícki predstavitelia. V meste Násiríja bolo pri zásahu bezpečnostných zložiek v sobotu zranených najmenej 16 ľudí.Na videu, ktoré agentúre Reuters zaslal jeden z demonštrantov, bolo vidieť, ako protestujúci v svätom meste Nadžaf podpálili jednu z tamojších svätýň. Bezpečnostné sily na ich rozohnanie použili slzotvorný plyn.Protivládne demonštrácie v Bagdade i v južnejšie položených častiach Iraku, kde žije prevažuje šiitské obyvateľstvo, prebiehajú od 1. októbra. Dovedna si už vyžiadali životy viac než 400 ľudí.Protestujúci vyčítajú irackej vláde pod vedením šiitov beznádejnú skorumpovanosť a narastajúci vplyv Iránu. Sťažujú sa aj na zlé verejné služby a vysokú nezamestnanosť. Nespokojenci požadujú odstúpenie vlády a usporiadanie predčasných parlamentných volieb.