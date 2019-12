Dobrá voľba podala kandidátnu listinu do budúcoročných volieb

Na snímke vpravo Tomáš Drucker. Foto: TASR Foto: TASR

Bratislava 1. decembra (TASR) - Mimoparlamentná strana Dobrá voľba podala dnes na Ministerstvo vnútra SR kandidátnu listinu do budúcoročných parlamentných volieb. Stranu povedie do volieb predseda Tomáš Drucker, exminister vnútra a zdravotníctva, dvojkou bude rektorka vysokej školy Lucia Kurilovská a trojkou starosta obce Štrba Michal Sýkora.Drucker pripomenul, že strana pri výbere kandidátov kládla dôraz na výsledky, odbornosť a zastúpenie v regiónoch.hovorí. Zo Slovenska chce urobiť, čo v jeho ponímaní znamená, že mladí ľudia budú spájať svoju budúcnosť s našou krajinou.Príkladom kandidáta so silným ľudským príbehom je 28-ročný Stanislav Hromada, ktorý pochádza zo sociálne slabších pomerov.hovorí.Štvorkou na kandidátke je Katarína Cséfalvayová, na ďalších miestach sú Branislav Becík, Anna Ghannamová, Rudolf Kusý, Tomáš Kuča, Martin Fedor a desiatku uzatvára Peter Kresák. Priemerný vek kandidátov je podľa Druckera 44 rokov, približne tretina miest na kandidátke patrí ženám.Voľby do Národnej rady budú 29. februára 2020. Kampaň sa už začala. Politické strany a hnutia musia podať kandidačnú listinu do 1. decembra 2019.