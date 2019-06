Irak odsúdil dvoch francúzskych členov IS na smrť

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bagdad 2. júna (TASR) - Dvoch členov extrémistickej organizácie Islamský štát (IS) pôvodom z Francúzska odsúdil v nedeľu iracký súd na smrť. Celkovo sa tak počet francúzskych občanov, ktorých pre zločiny spáchané v IS odsúdili v Iraku na smrť, zvýšil za posledných niekoľko dní na deväť. S odvolaním sa na informácie predstaviteľov miestnej justície o tom písala agentúra DPA.Všetci odsúdení patria do skupiny 12 francúzskych občanov, ktorí sú v Iraku momentálne súdení za členstvo v IS.Podľa správ francúzskych médií, vydali niektorých z odsúdených Francúzov irackej justícii ešte vo februári kurdské jednotky zo Sýrie.Ako pripomína DPA, odsúdení Francúzi sa môžu voči rozhodnutiu irackého súdu odvolať.Osud cudzích štátnych príslušníkov, ktorí bojovali v radoch IS, sa vo viacerých západných krajinách stal kontroverznou témou po tom, ako táto extrémistická organizácia stratila všetky svoje územia v Sýrii a mnohí jej príslušníci skončili v rukách Američanmi podporovaných Sýrskych demokratických síl (SDF), v ktorých sú prevažne Kurdi.Francúzsko v tejto súvislosti trvá na tom, aby jej občanov za zločiny spáchané v Iraku a Sýrii súdili miestne súdy.