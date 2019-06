Najčastejšie meškajúce lety hlási Paríž, Londýn a Madrid

Ilustračná foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 2. júna (TASR) - Podľa štatistík spoločnosti Click2Claim destinácie s najčastejšou reklamáciou meškajúcich či úplne zrušených letov sú Paríž, Londýn a Madrid. Z dôvodu zhustenia letiskových kapacít sa tiež zvyšuje počet krátkych meškaní. Dosah na plynulosť leteckej dopravy má v neposlednom rade tiež uzemnenie lietadiel Boeing 737 MAX pred hlavnou sezónou.Len za minulý rok reklamovalo v spoločnosti meškajúce či zrušené lety viac než 27.000 cestujúcich. To je oproti predchádzajúcemu roku nárast o tretinu. "," vysvetľuje dôvody František Herynk, riaditeľ spoločnosti.Podľa jeho slov aj na krátkom lete, akým je napríklad trasa do Londýna, predstavuje finančná kompenzácia 250 eur, čo je často viac, než je cena samotnej letenky.Okrem toho sa zvyšuje tiež počet letov, ktoré meškajú radovo niekoľko desiatok minút. To je dôsledok celkového nárastu letových operácií a je s tým potrebné počítať pri plánovaní nadväzujúcich letov. Pretože práve pri nich dochádza k ďalším problémom, ako potvrdzuje aj Herynk. Ako uvádza, percento zmeškania nadväzujúcich letov, s ktorým sa na spoločnosť klienti obracajú, narastá. Cestujúci sa tak môžu dostať naozaj do nepríjemných situácií. Navyše sa dá predpokladať, že problémov počas hlavnej sezóny bude pribúdať.