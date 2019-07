Irak vrátil Moskve 33 detí ruských džihádistiek

Bagdad. Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Moskva 15. júla (TASR) - Irak v pondelok oznámil, že odovzdal Rusku 33 detí, ktorých matky sú podozrivé z členstva v extrémistickej organizácii Islamský štát (IS), informovala agentúra DPA. Moskva zároveň oznámila, že rozbila bunku IS operujúcu na juhu Ruskej federácie.Hovorca irackého ministerstva zahraničných vecí spresnil, že deti údajných ruských džihádistiek boli do Ruska deportované 10. júla v spolupráci s ruským veľvyslanectvom v Bagdade. Ministerstvo podľa hovorcu už celkovo deportovalo 473 detí džihádistov rôznych národností vrátane francúzskych, nemeckých, ruských a tureckých.Ruská Federálna bezpečnostná služba (FSB) v pondelok oznámila, že úrady v Rostovskej oblasti na juhu krajiny rozbili teroristickú bunku IS, ku ktorej patrili aj traja ruskí občania. Skupina podľa FSB plánovala útoky na políciu a teroristické útoky na lokality s veľkým množstvo ľudí.Šéf bunky zahynul pri prestrelke s príslušníkmi bezpečnostných zložiek.Porážka Islamského štátu v Sýrii a susednom Iraku vyvoláva v Rusku a v ďalších krajinách bývalého Sovietskeho zväzu obavy pred návratom džihádistov, ktorí sa zapojili do konfliktov v týchto krajinách.