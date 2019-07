Nová grécka vláda chce zrýchliť azylové konanie

Na archívnej snímke utečenecký tábor v Grécku. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Atény 15. júla (TASR) - Nová grécka konzervatívna vláda plánuje zrýchliť azylové konanie v krajine a zaviesť intenzívnejšie stráženie námornej hranice s Tureckom. Podľa tlačovej agentúry DPA to oznámila v pondelok kancelária nového premiéra Kyriakosa Mitsotakisa.Nové opatrenia majú priniesť zlepšenie situácie v záchytných táboroch pre migrantov na ostrovoch vo východnom Egejskom mori, ktorá je považovaná za neprijateľnú. Osoby bez nároku na azyl majú byť posielané naspäť do Turecka rýchlejšie ako doteraz.Počas úradovania predošlej gréckej vlády pod vedením ľavicového premiéra Alexisa Tsiprasa, ktorý prehral voľby zo 7. júla, trvalo spracovanie azylových žiadostí v mnohých prípadoch viac než dva roky, pripomenula DPA.Mitsotakis sa stretol v pondelok s komisárom EÚ pre migráciu Dimitrisom Avramopulosom, ktorý následne vo vysielaní gréckej televízie povedal, že "" a Únia mu poskytne pomoc." vyjadril sa predstaviteľ vlády pre danú oblasť Jorgos Kumutsakos.Prílev migrantov z Turecka do Grécka v posledných mesiacoch výrazne vzrástol. Podľa oficiálnych údajov prevzatých DPA prišlo počas júna z tureckého územia 3122 osôb, ktoré požiadali o azyl, zatiaľ čo v tom istom období minulého roka ich bolo 2434.V gréckych registračných táboroch (tzv. hotspotoch) sa nachádza v súčasnosti 17.967 migrantov, hoci sú tieto zariadenia vybudované len pre 8900 osôb.