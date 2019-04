Irak zavrhol približne 45.000 detí narodených pod vládou IS

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Kodaň/Bagdad 30. apríla (TASR) - Pod nadvládou extrémistickej organizácie Islamský štát (IS) sa podľa odhadov narodilo v Iraku 45.000 detí a tie sú vylúčené zo spoločnosti, pretože vláda v Bagdade ich odmieta zahrnúť do dokumentácie a vydať im doklady. V utorok o tom informovala mimovládna organizácia Nórskej rady pre utečencov (NRC), píše agentúra AP.Generálny tajomník NRC Jan Egeland varoval, že tieto deti, z ktorých väčšina žije v utečeneckých táboroch, súpovedal Egeland.dodal s odvolaním sa na 38-stranovú správu organizácie s názvom Bariéry od narodenia.Ide o deti, ktoré sa narodili v rokoch 2013-2017, keď táto militantná skupina ovládala takmer tretinu Iraku. Iracká vláda rodné listy týchto detí neuznáva, pretože ich vydal IS.Mimovládna organizácia so sídlom v Nórsku povedala, že jej právne oddelenie dostáva mesačne v priemere 170 žiadostí o pomoc v prípadoch detí bez dokladov. Deti, ktorých otcovia nemajú doklady takisto, sú na vládnom bezpečnostnom zozname alebo sa považujú za spojené s IS.Egeland varoval, že deťom bez dokladov bude odmietané právo na vzdelanie či zdravotnú starostlivosť, a tým aj celkovo. Poskytovanie takýchto základných práv na vzdelávanie a zdravotnú starostlivosť týmto deťom je podľa neho, ako aj pre Irak.