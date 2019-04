Letné terasy v Trnave budú otvorené dlhšie

Ilustračné foto. Foto: TASR/Tomáš Halász Foto: TASR/Tomáš Halász

Trnava 30. apríla (TASR) – Až komunálne voľby a zmena zloženia poslaneckého zboru v Trnave umožnili, aby vošla do praxe zmena otváracích hodín prevádzok v centre mesta. O rozšírení rokovali poslanci v predchádzajúcich obdobiach už trikrát, avšak až v tomto lete budú môcť byť letné terasy i prevádzky v letnej sezóne otvorené dlhšie.Argumenty predkladateľa sa od predchádzajúceho rokovania nezmenili - mesto chce vyjsť v ústrety podnikateľom a prispieť k tomu, abyTrnavčania i návštevníci mesta od júna tohto roka budú môcť počas leta využívať prevádzky v širšom centre do 23.00 h a v úplnom centre do 01.00 h a exteriérové sedenia v tejto lokalite rovnako do 01. 00 h. Časy sa líšia podľa situovania jednotlivých ulíc a prevádzok.