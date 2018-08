Irán a Sýria podpísali dohodu o vojenskej spolupráci

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Damask 27. augusta (TASR) - Irán a Sýria počas stretnutia ministrov obrany oboch krajín v Damasku podpísali dohodu o vojenskej spolupráci, informuje v pondelok agentúra Reuters.Iránsky minister obrany Amír Hátamí odcestoval v nedeľu do Damasku na dvojdňovú návštevu, aby sa stretol so sýrskym prezidentom Bašárom Asadom a vysokopostavenými armádnymi predstaviteľmi, uviedla iránska tlačová agentúra Tasním. Bližšie informácie o dohode o vojenskej spolupráci však neuviedla.Agentúra Reuters pripomína, že iránske sily podporujú prezidenta Asada v sedem rokov trvajúcej občianskej vojne.V uplynulom týždni sa poradca amerického prezidenta pre národnú bezpečnosť John Bolton vyjadril, že Irán by mal svoje jednotky zo Sýrie stiahnuť. Vysokopostavení iránski predstavitelia ale uviedli, že ich vojenská prítomnosť na území Sýrie je na pozvanie Asadovej vlády a že Irán nemá v pláne bezprostredne krajinu opustiť.