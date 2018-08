Rast zisku čínskych priemyselných podnikov sa v júli spomalil

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Peking 27. augusta (TASR) - Zisk čínskych priemyselných podnikov vzrástol minulý mesiac o vyše 16 %. Napriek solídnemu tempu sa však rast v porovnaní s vývojom v júni spomalil a dosiahol najnižšiu úroveň za posledné štyri mesiace. Ukázali to v pondelok zverejnené údaje čínskeho štatistického úradu.Zisk priemyselných podnikov dosiahol v júli 515,12 miliardy jüanov (64,94 miliardy eur). V porovnaní s rovnakým mesiacom minulého roka to znamená rast o 16,2 % a spomalenie rastu oproti vývoju v júni, v ktorom sa zisk podnikov zvýšil medziročne o 20 %. Júlový rast bol najslabší od marca tohto roka.Podľa analytikov spoločnosti Nomura sa v nasledujúcich mesiacoch bude situácia pravdepodobne ďalej zhoršovať. Na jednej strane totiž klesá dopyt a rastú finančné náklady a na druhej situáciu čínskych podnikov komplikujú zvyšujúce sa čínsko-americké obchodné spory.uviedli analytici s tým, že stimuly zo strany čínskej vlády a ďalšie kroky na podporu ekonomiky potrebujú čas na to, aby sa ich efekt dostavil.Za sedem mesiacov sa zisk priemyselných podnikov zvýšil medziročne o 17,1 % na 3,9 bilióna jüanov. Za 6-mesačné obdobie od januára do konca júna sa zisk zvýšil o 17,2 %.(1 EUR = 7,9326 CNY)