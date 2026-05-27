Streda 27.5.2026
Meniny má Iveta
27. mája 2026
Irán a USA sa približujú k dohode o ukončení vojny, spory však pretrvávajú
Teherán a Washington rokujú o prímerí, jadrovom programe aj uvoľnení blokády po mesiacoch bojov.
Irán a Spojené štáty sa podľa najnovších signálov opatrne približujú k možnej dohode o ukončení vojny, ktorá vypukla koncom februára a destabilizovala celý Blízky východ.
Rokovania pokračujú napriek hlbokej vzájomnej nedôvere aj nedávnemu vojenskému incidentu, keď Teherán obvinil Washington z porušenia prímeria po amerických útokoch na raketové pozície a plavidlá pri južnom pobreží Iránu.
Úplný výmysel
Iránska štátna televízia zverejnila v stredu návrh memoranda o porozumení medzi oboma krajinami, pričom zdôraznila, že text ešte nie je finalizovaný. Biely dom však správu okamžite odmietol ako „úplný výmysel“.
Podľa iránskych médií Teherán pripravuje 14-bodový rámec dohody, ktorého prioritou je ukončenie vojny „na všetkých frontoch“ vrátane Libanonu, kde Izrael zintenzívnil útoky proti hnutiu Hizballáh podporovanému Iránom.
Zmrazené aktíva
Jednou z hlavných požiadaviek Iránu je uvoľnenie zmrazených iránskych aktív v zahraničí. Agentúra Tasnim uviedla, že Teherán žiada sprístupnenie približne 24 miliárd dolárov, pričom polovica tejto sumy by mala byť dostupná okamžite po oznámení memoranda.
Odhady celkovej hodnoty zmrazených iránskych aktív sa pohybujú medzi 100 až 123 miliardami dolárov.
Dôležitou témou rokovaní je aj Hormuzský prieliv, cez ktorý prechádza významná časť svetových dodávok ropy.
Obojstranná blokáda
Irán od vypuknutia vojny sprísnil kontrolu nad lodnou dopravou, zatiaľ čo Spojené štáty od polovice apríla uplatňujú námornú blokádu iránskych prístavov.
Hovorca iránskeho ministerstva zahraničných vecí Esmáíl Bakájí potvrdil, že návrh dohody obsahuje ustanovenia o ukončení americkej blokády aj o budúcom režime v Hormuzskom prielive.
Podľa iránskej televízie by Washington „prijal záväzok zrušiť blokádu“, zatiaľ čo Irán by do jedného mesiaca obnovil komerčnú lodnú dopravu za podmienok podobných obdobiu pred vojnou.
„Nikto by nemal veriť tomu, čo zverejňujú iránske štátne médiá,“ reagoval Biely dom bez bližšieho spresnenia.
Jadrový program
Citlivou otázkou zostáva iránsky jadrový program. Bakájí uviedol, že problematika obohacovania uránu a zásob vysoko obohateného materiálu sa bude riešiť až v ďalšej fáze rokovaní počas 60-dňového obdobia po podpise memoranda.
Americký prezident Donald Trump vyhlásil, že očakáva odovzdanie iránskeho obohateného uránu Spojeným štátom na zničenie alebo jeho likvidáciu pod medzinárodným dohľadom.
„Jadrové palivo bude buď okamžite odovzdané Spojeným štátom na zničenie, alebo bude zničené priamo na mieste či na inom prijateľnom mieste,“ uviedol Trump.
Jadrová dohoda
Teherán zároveň požaduje medzinárodné garancie, že Washington bude akúkoľvek budúcu dohodu dodržiavať. Ide o reakciu na rozhodnutie USA odstúpiť počas Trumpovho prvého funkčného obdobia od jadrovej dohody z roku 2015.
Podľa návrhu memoranda by prípadná konečná dohoda mala byť potvrdená záväznou rezolúciou Bezpečnostnej rady OSN.
Zdroj: SITA.sk - Irán a USA sa približujú k dohode o ukončení vojny, spory však pretrvávajú
