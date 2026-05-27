Streda 27.5.2026
Meniny má Iveta
27. mája 2026
Vojenský cintorín Červenej armády v Michalovciach slávnostne otvorili za účasti Fica a Andrejeva
Ústredný vojenský cintorín v Michalovciach patrí medzi najväčšie vojenské cintoríny na Slovensku. V Michalovciach slávnostne otvorili Ústredný vojenský cintorín Červenej armády. Prešiel ...
V Michalovciach slávnostne otvorili Ústredný vojenský cintorín Červenej armády. Prešiel najrozsiahlejšou rekonštrukciou za posledné desaťročia, jeho obnova mieri do finále. Ako mesto informovalo, slávnostného aktu sa zúčastnili predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD), veľvyslanec Ruskej federácie na Slovensku Sergej Andrejev a ďalší významní hostia.
„Mesto tak vzdalo hold viac ako 17 500 padlým vojakom nielen kvetmi, ale aj konkrétnymi krokmi k zachovaniu ich pamiatky,” uvádza samospráva. Priblížila tiež, že od roku 2024 prebehli tri etapy obnovy cintorína, ktorý je aj národnou kultúrnou pamiatkou. Cieľom bolo prinavrátiť mu dôstojnosť a historickú autenticitu.
Dokončuje sa tretia etapa obnovy
„Práce v rámci prvej etapy sa začali architektonicko-historickým výskumom a sanáciou najviac poškodených častí. Prvá investícia vo výške 70-tisíc eur smerovala do obnovy masových hrobových polí, ktoré boli doposiaľ málo viditeľné, pričom ich ohraničenie a vyznačenie zdôraznili význam a pietu tohto miesta. Súčasťou revitalizácie bola aj obnova hlavného prístupového chodníka z vodopriepustného asfaltu,” uviedlo mesto.
V druhej fáze bolo realizované ohraničenie spoločného hrobového miesta vedľa hlavného pamätníka na Ústrednom cintoríne Červenej armády na Hrádku, vybudovaný bol aj nový mlatový chodník. Na práce smerovala dotácia v sume 70-tisíc eur.
„Aktuálne sa dokončuje tretia etapa obnovy, zameraná na opravu takmer 200 náhrobných kameňov padlých vojakov, ako i na celkovú infraštruktúru – osadenie nových vlajkových stožiarov, odstránenie základov bývalého vodojemu a oprava vonkajšieho oplotenia, vrátane doplnenia chýbajúceho oplotenia na cintoríne,” spresnila samospráva. Doplnila, že túto etapu môžu realizovať vďaka dotácii vo výške 100-tisíc eur.
Mesto Michalovce zdôraznilo, že Ústredný vojenský cintorín v meste patrí medzi najväčšie vojenské cintoríny na Slovensku. Revitalizácia, ktorú podporuje vláda SR, má zabezpečiť, aby mená tisícok vojakov ostali čitateľné aj pre ďalšie generácie.
Peniaze prišli aj z Ruska
„Ústredný vojenský cintorín Červenej armády je pre nás pripomienkou toho, že sloboda nie je samozrejmosťou. Rekonštrukcia tohto areálu je naším dlhom voči histórii. Chceme, aby toto miesto nebolo len spomienkou na minulosť, ale dôstojným a upraveným priestorom,“ uviedol primátor mesta Michalovce Miroslav Dufinec.
Revitalizácia zahŕňala aj zhotovenie oporných múrikov šiestich najväčších hrobových polí pred hlavným pamätníkom, vyhotovené bolo i ohraničenie zadných masových hrobových polí za ním. Obnovou prešli aj chodníky medzi jednotlivými hrobovými poľami, travertínová dlažba pri hlavnom pamätníku bola tiež vymenená.
„Táto časť rekonštrukcie bola financovaná Veľvyslanectvom Ruskej federácie na Slovensku. Vďaka finančnej podpore Vlády SR a Veľvyslanectva Ruskej federácie v Slovenskej republike sa nám podarilo vytvoriť dôstojné pietne miesto. Je prejavom úcty voči tým, ktorí položili život za našu slobodu, demokraciu a hodnoty, na ktorých je postavená naša spoločnosť,” uzavrelo mesto.
Zdroj: SITA.sk - Vojenský cintorín Červenej armády v Michalovciach slávnostne otvorili za účasti Fica a Andrejeva © SITA Všetky práva vyhradené.
