Irán a Venezuela môžu skomplikovať rokovania o dohode o redukcii ťažby

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Petrohrad 24. júna (TASR) - Rozhovory medzi štátmi Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a ďalšími producentmi začiatkom júla o predĺžení programu znižovania ťažbya je možné, že ich skomplikuje situácia v Iráne a vo Venezuele. Uviedol to kazašský minister energetiky Kanat Bozumbajev.OPEC a ďalší producenti, ktorí sú súčasťou programu obmedzovania ťažby, ako napríklad Rusko a Kazachstan, sa zídu vo Viedni 1. a 2. júla, aby sa dohodli na prípadnom predĺžení programu. Jeho platnosť sa končí 30. júna.povedal Bozumbajev pre novinárov, pričom poukázal najednotlivých štátov. Ako dodal, problémom sú najmä sankcie USA voči Iránu a Venezuele.Kazachstan má záujem na predĺžení programu znižovania ťažby na 2. polrok tohto roka, dodal Bozumbajev, pričompovažuje cenu ropy v rozmedzí od 60 do 70 USD (od 53,02 do 61,86 eura) za barel (159 litrov).Ako povedal, vyššia cena nie je potrebná.povedal kazašský minister, ktorý tak očividne poukazoval na USA. Tie v súčasnosti produkujú približne 12 miliónov barelov denne.Bozumbajev tento mesiac informoval, že Kazachstan svoju produkciu v priebehu roka znižoval viac, než bolo potrebné. Zatiaľ čo dohoda stanovila krajine produkčnú kvótu na úrovni 1,86 milióna barelov denne, tá ťažila zhruba 1,76 milióna barelov/deň.(1 EUR = 1,1316 USD)