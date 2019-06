Zdravotné poisťovne hovoria, že o pacienta bojujú počas celého roka

Ilustračná snímka. Foto: TASR/S. Písecký Foto: TASR/S. Písecký

Bratislava 24. júna (TASR) – Všetky tri zdravotné poisťovne (ZP), ktoré pôsobia v systéme slovenského zdravotníctva, tvrdia, že o poistenca bojujú počas celého roka nielen kvalitnými službami, ale aj rôznymi benefitmi, programami či príspevkami. Poistencov teda nechcú motivovať iba v septembri, keď má každý možnosť svoju zdravotnú poisťovňu zmeniť.Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) má 60 percent všetkých poistencov na Slovensku a 70 percent všetkých pacientov. "uviedli pre TASR jej zástupcovia. Štátna ZP uviedla, že z nej odchádzajú najmä zdraví ľudia s minimálnymi nárokmi na zdravotnú starostlivosť." tvrdí. Pripomína, že všetky finančné prostriedky, ktoré získa z povinného zdravotného poistenia, zostávajú na Slovensku a sú investované do lepšej zdravotnej starostlivosti.zdôraznil pre TASR PR špecialista zdravotnej poisťovne Dôvera Matej Štepianský. Ako priblížil, po celý rok sa ZP snaží o to, aby rodičia svoje narodené deti poistili v Dôvere. Poistencov motivujú napríklad tým, že každé z nich dostane tzv. BabyBox. Poistenci súkromnej zdravotnej poisťovne Dôvera môžu tiež získať napríklad príspevok na zubné ošetrenia a dentálnu hygienu, či okrem iného aj dodatočné zľavy na rôznych zľavových portáloch. Poistenci podľa Štepianského radi využívajú možnosť získať späť doplatky za lieky.Hovorca Union ZP Matej Neumann pre TASR potvrdil, že aj tu prepoisťovacia kampaň trvá celý rok. "" spresnil. Súkromná ZP poskytuje príspevok na stomatologické ošetrenie a dentálnu hygienu. Hradí doplatky na lieky a dietetické potraviny pre deti do 18 rokov či služby pôrodných asistentiek. Ako hovorca Union ZP vymenoval, prispievajú na nákup novorodeneckých potrieb, kurz plávania pre bábätká či ponúkajú zapožičanie monitoru dychu. Pozornosť venujú aj detským poistencom s rôznymi problémami. Podľa Neumanna má ZP najkratšie čakacie lehoty na CT a MR vyšetrenia. Prispieva na rôzne nepovinné očkovania.Zoznamy ostatných výhod pre svojich klientov sú zverejnené na webových stránkach zdravotných poisťovní. Slováci môžu zdravotnú poisťovňu zmeniť každý rok najneskôr do 30. septembra. Zmena zdravotnej poisťovne nastane 1. januára nasledujúceho roka.