Irán má podľa Trumpa maximálne dva týždne na to, aby sa vyhol možným americkým útokom

21.6.2025 (SITA.sk) - Prezident Donald Trump v piatok vyhlásil, že Irán má maximálne dva týždne na to, aby sa vyhol možným americkým útokom. Trump dodal, že nie je naklonený zastaviť Izrael v útoku na Irán, pretože „vyhráva“. Odmieta európske snahy o sprostredkovanie ukončenia konfliktu.„Dávam im čas a povedal by som, že dva týždne by boli maximum,“ povedal Trump novinárom. Dodal, že cieľom je „ukázať, či ľudia nadobudnú rozum“.Tieto komentáre boli všeobecne vnímané ako otvorenie dvojtýždňového okna na rokovania o ukončení vojny medzi Izraelom a Iránom. Trump medzitým odmietol rozhovory, ktoré európske mocnosti (Británia, Francúzsko, Nemecko a EÚ) viedli s iránskym ministrom zahraničných vecí v piatok v Ženeve.