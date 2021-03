Irán mal zaútočiť na izraelskú loď, Netanjahu je rozhodnutý agresívne ataky ukončiť

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

1.3.2021 (Webnoviny.sk) - Izraelský premiér Benjamin Netanjahu obvinil Irán, že minulý týždeň v Ománskom zálive zaútočil na izraelskú loď. Predseda izraelskej vlády sa tak v pondelok vyjadril v rozhovore pre verejnoprávneho vysielateľa Kan.„Bol to jasne čin Iránu, to je jasné,“ vyjadril sa politik a pokračoval „Irán je najväčší nepriateľ Izraela, som rozhodnutý to ukončiť“.Izraelskú nákladnú loď na prevoz vozidiel MV Helios Ray, ktorá sa plaví pod Bahamskou vlajkou, v piatok zasiahla explózia, keď sa plavila do Singapuru. Výbuch spôsobil na oboch stranách lode po dve diery, uviedli americkí predstavitelia z oblasti obrany. Posádke sa nič nestalo. Príčina výbuchu je zatiaľ neznáma. V nedeľu priviezli loď na opravu a inšpekciu do prístavu v Dubaji.Izraelský minister obrany a šéf armády v ostatných dňoch naznačili, že zodpovednosť za útok pripisujú Iránu. Sýrske médiá v noci informovali o sérii údajných izraelských náletov pri sýrskom hlavnom meste Damask. Väčšinu striel podľa nich zachytil systém protivzdušnej obrany. Izraelské médiá hovoria, že zmienené nálety boli na iránske ciele v reakcii na útok na loď.