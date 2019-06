Irán neposkytne Európe dlhší čas na ochranu pred sankciami USA

Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 19. júna (TASR) - Irán nepredĺži svoj 60-dňový konečný termín a začne odstupovať od viacerých záväzkov obsiahnutých v jadrovej dohode z roku 2015. Oznámil to v stredu hovorca Iránskej organizácie pre atómovú energiu (AEOI) Behrúz Kamálvandí, ktorého citovala tlačová agentúra Reuters.Irán sa čiastočne prestal riadiť jadrovou dohodou v máji po tom, ako z nej v roku 2018 jednostranne odstúpili Spojené štáty a znovu zaviedli sankcie voči Teheránu. Irán zároveň v máji avizoval, že začne s obohacovaním uránu na vyššej úrovni, ak svetové veľmoci nebudú do 60 dní chrániť jeho ekonomiku pred americkými sankciami.uviedol hovorca AEOI.Iránsky minister ropného priemyslu Bížan Zangane v stredu vyhlásil, že Európa nespolupracuje s Teheránom a nenakupuje iránsku ropu, čím by pomohla krajinu chrániť pred americkými sankciami.Iránsky prezident Hasan Rúhání doplnil, že odstúpenie od niektorých záväzkov jadrovej dohody je iba "minimálnym" opatrením. Prezident islamskej republiky to povedal v príhovore vysielanom štátnou televíziou. Rúhání zároveň zdôraznil, že Irán nebude vyjednávať so Spojenými štátmi pod nátlakom.Jadrovú dohodu s Iránom podpísali v júli 2015 Čína, Británia, Nemecko, Francúzsko, Rusko, Spojené štáty a EÚ.