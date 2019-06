Staes: Ak bude musieť ČR vrátiť dotácie, zaplatiť by ich mal Agrofert

Ilustračná snímka. Foto: TASR Jakub Kotian Foto: TASR Jakub Kotian

Brusel 19. júna (TASR) - Ak Európska komisia príjme rozhodnutie, že Česká republika musí vrátiť dotácie vo výške takmer 11 miliónov eur vzhľadom na pretrvávajúce väzby premiéra Andreja Babiša na svoje bývalé podniky, tak túto sumu by nemali zaplatiť daňoví poplatníci, ale firmy združené pod značkou Agrofert.Uviedol to v utorok večer belgický europoslanec Bart Staes, ktorý je od roku 1999 členom Výboru Európskeho parlamentu pre kontrolu rozpočtu (BUDG). Staes je členom frakcie Zelení/Európska slobodná aliancia (EFA), ktorá v roku 2018 opakovane upozorňovala exekutívu EÚ na konflikt záujmov týkajúci sa Babiša, spoločnosti Agrofert a prideľovania európskych dotácií.Staes sa v utorok večer zúčastnil na občianskom protestnom podujatí, ktoré zorganizovala česká komunita v Bruseli pod názvom Česi v Belgicku chcú demisiu Andreja Babiša. Organizátori pripomenuli, že podujatie je prejavom solidarity s protestnými akciami Milion chvilek pro demokracii, ktoré sa konali alebo sa pripravujú v mestách Českej republiky.Staes na otázku médií, prečo prišiel podporiť tento protest, odpovedal, že v prípade premiéra Babiša ide o jasný prípad konfliktu záujmov, o zneužitie peňazí daňových poplatníkov a nerešpektovanie európskych zákonov, čiže finančných regulácií EÚ, kde sa jasne uvádza, že konflikt záujmov je zakázaný a neprijateľný.uviedol poslanec.Dodal, že jeho druhý odkaz je pre eurokomisiu, lebo tá príliš neskoro zareagovala na "už dlhší čas známe" skutočnosti. Staes pripomenul, že europarlament už v roku 2014 upozornil na zneužitie európskych fondov, s ďalšími informáciami prišli česká pobočka Transparency International aj českí Piráti.opísal situáciu Staes. Dodal, že eurokomisia začala vyšetrovať tieto veci až začiatkom tohto roku a trvalo dlho, kým došli ku konečným záverom.skonštatoval.Belgický europoslanec spresnil, že úlohou Výboru EP pre kontrolu rozpočtu je presvedčiť sa, že peniaze zo zdrojov EÚ sú rozdeľované správne a v súlade so zákonom, čiže bez konfliktu záujmov.povedal Staes. Podľa jeho slov sa Babiš tým, že je vo vrcholovej politike a neprestal byť podnikateľom, keď riadi Agrofert a ďalšie spoločnosti spadajúce pod Agrofert, vlastne "postaral, že európske peniaze šli do jeho spoločností".Na otázku, ako vníma skutočnosť, že Česká republika možno bude musieť vrátiť eurodotácie, Staes vysvetlil, že nie je správne, aby túto finančnú záťaž znášali českí daňoví poplatníci.uviedol europoslanec.