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 24hod.sk    Zo zahraničia

17. augusta 2026

Irán obvinil Katar, že drží v zajatí jeho pilotov, žiada o objasnenie ich situácie


Tagy: Iránska armáda Vojna na Blízkom východe

Piloti podľa iránskych úradov zmizli krátko po vypuknutí vojny na Blízkom východe počas operácie proti americkej základni Al Udeid v Katare. Iránske ministerstvo zahraničných vecí v pondelok ...



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gettyimages 664706662 676x451 17.8.2026 (SITA.sk) - Piloti podľa iránskych úradov zmizli krátko po vypuknutí vojny na Blízkom východe počas operácie proti americkej základni Al Udeid v Katare.


Iránske ministerstvo zahraničných vecí v pondelok oznámilo, že kým Dauha neobjasní osud troch nezvestných iránskych vojenských pilotov, ktorí sa stratili po nálete na katarské územie začiatkom marca, Teherán ich bude považovať za zajatcov Kataru.

Stratili sa na začiatku vojny


Piloti podľa iránskych úradov zmizli krátko po vypuknutí vojny na Blízkom východe počas operácie proti americkej základni Al Udeid v Katare 2. marca. V sobotu Teherán vôbec po prvýkrát vyhlásil, že piloti boli zajatí, hoci predtým tvrdil, že jeden pilot zahynul a zvyšný traja sú po nálete nezvestní.

Je nevyhnutné objasniť ich situáciu,“ povedal hovorca ministerstva Esmaíl Bakáí novinárom na pravidelnom týždennom brífingu. „Kým nebude situácia pilotov objasnená, považujeme ich za väzňov a nepoľavíme v snahe zistiť ich osud.

Katar popiera, že by pilotov zadržiaval, a tvrdí, že Iránu zaslal pozvanie „na oboznámenie sa s podrobnosťami pátracích a záchranných operácií v apríli, no iránska strana zatiaľ nereagovala“.

Najväčšia základňa


Minulý mesiac iránska armáda oznámila, že získala telo pilota Madžída Kázemího, ktorý zahynul počas útoku na Al Udeid, najväčšiu americkú základňu na Blízkom východe. Na základni sa nachádzajú predsunuté prvky amerického centrálneho velenia Centcom, ako aj americké letecké a špeciálne jednotky.

Katar začiatkom marca uviedol, že zostrelil dva iránske bombardéry Su-24, nie je však jasné, či ide o tie isté lietadlá, ktoré spomína Irán.




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Zdroj: SITA.sk - Irán obvinil Katar, že drží v zajatí jeho pilotov, žiada o objasnenie ich situácie © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Iránska armáda Vojna na Blízkom východe
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