|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Utorok 18.8.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Elena, Helena
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
17. augusta 2026
Irán obvinil Katar, že drží v zajatí jeho pilotov, žiada o objasnenie ich situácie
Piloti podľa iránskych úradov zmizli krátko po vypuknutí vojny na Blízkom východe počas operácie proti americkej základni Al Udeid v Katare. Iránske ministerstvo zahraničných vecí v pondelok ...
Zdieľať
17.8.2026 (SITA.sk) - Piloti podľa iránskych úradov zmizli krátko po vypuknutí vojny na Blízkom východe počas operácie proti americkej základni Al Udeid v Katare.
Iránske ministerstvo zahraničných vecí v pondelok oznámilo, že kým Dauha neobjasní osud troch nezvestných iránskych vojenských pilotov, ktorí sa stratili po nálete na katarské územie začiatkom marca, Teherán ich bude považovať za zajatcov Kataru.
Piloti podľa iránskych úradov zmizli krátko po vypuknutí vojny na Blízkom východe počas operácie proti americkej základni Al Udeid v Katare 2. marca. V sobotu Teherán vôbec po prvýkrát vyhlásil, že piloti boli zajatí, hoci predtým tvrdil, že jeden pilot zahynul a zvyšný traja sú po nálete nezvestní.
„Je nevyhnutné objasniť ich situáciu,“ povedal hovorca ministerstva Esmaíl Bakáí novinárom na pravidelnom týždennom brífingu. „Kým nebude situácia pilotov objasnená, považujeme ich za väzňov a nepoľavíme v snahe zistiť ich osud.“
Katar popiera, že by pilotov zadržiaval, a tvrdí, že Iránu zaslal pozvanie „na oboznámenie sa s podrobnosťami pátracích a záchranných operácií v apríli, no iránska strana zatiaľ nereagovala“.
Minulý mesiac iránska armáda oznámila, že získala telo pilota Madžída Kázemího, ktorý zahynul počas útoku na Al Udeid, najväčšiu americkú základňu na Blízkom východe. Na základni sa nachádzajú predsunuté prvky amerického centrálneho velenia Centcom, ako aj americké letecké a špeciálne jednotky.
Katar začiatkom marca uviedol, že zostrelil dva iránske bombardéry Su-24, nie je však jasné, či ide o tie isté lietadlá, ktoré spomína Irán.
Zdroj: SITA.sk - Irán obvinil Katar, že drží v zajatí jeho pilotov, žiada o objasnenie ich situácie © SITA Všetky práva vyhradené.
Iránske ministerstvo zahraničných vecí v pondelok oznámilo, že kým Dauha neobjasní osud troch nezvestných iránskych vojenských pilotov, ktorí sa stratili po nálete na katarské územie začiatkom marca, Teherán ich bude považovať za zajatcov Kataru.
Stratili sa na začiatku vojny
Piloti podľa iránskych úradov zmizli krátko po vypuknutí vojny na Blízkom východe počas operácie proti americkej základni Al Udeid v Katare 2. marca. V sobotu Teherán vôbec po prvýkrát vyhlásil, že piloti boli zajatí, hoci predtým tvrdil, že jeden pilot zahynul a zvyšný traja sú po nálete nezvestní.
„Je nevyhnutné objasniť ich situáciu,“ povedal hovorca ministerstva Esmaíl Bakáí novinárom na pravidelnom týždennom brífingu. „Kým nebude situácia pilotov objasnená, považujeme ich za väzňov a nepoľavíme v snahe zistiť ich osud.“
Katar popiera, že by pilotov zadržiaval, a tvrdí, že Iránu zaslal pozvanie „na oboznámenie sa s podrobnosťami pátracích a záchranných operácií v apríli, no iránska strana zatiaľ nereagovala“.
Najväčšia základňa
Minulý mesiac iránska armáda oznámila, že získala telo pilota Madžída Kázemího, ktorý zahynul počas útoku na Al Udeid, najväčšiu americkú základňu na Blízkom východe. Na základni sa nachádzajú predsunuté prvky amerického centrálneho velenia Centcom, ako aj americké letecké a špeciálne jednotky.
Katar začiatkom marca uviedol, že zostrelil dva iránske bombardéry Su-24, nie je však jasné, či ide o tie isté lietadlá, ktoré spomína Irán.
Zdroj: SITA.sk - Irán obvinil Katar, že drží v zajatí jeho pilotov, žiada o objasnenie ich situácie © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Politické rozmery kauzy ruských kamier – KOMENTÁR
Politické rozmery kauzy ruských kamier – KOMENTÁR
<< predchádzajúci článok
ZMOS volá po novej legislatíve na reguláciu automatov s psychoaktívnymi látkami. Chce ochrániť deti, ktoré k nim majú jednoduchý prístup
ZMOS volá po novej legislatíve na reguláciu automatov s psychoaktívnymi látkami. Chce ochrániť deti, ktoré k nim majú jednoduchý prístup