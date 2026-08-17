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17. augusta 2026
ZMOS volá po novej legislatíve na reguláciu automatov s psychoaktívnymi látkami. Chce ochrániť deti, ktoré k nim majú jednoduchý prístup
Božik upozornil, že nové psychoaktívne látky a ďalšie rizikové produkty sa k deťom dostávajú novými spôsobmi. Združenie miest a ...
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17.8.2026 (SITA.sk) - Božik upozornil, že nové psychoaktívne látky a ďalšie rizikové produkty sa k deťom dostávajú novými spôsobmi.
Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) volá po novej legislatíve na reguláciu automatov s psychoaktívnymi látkami. Predseda ZMOS Jozef Božik na pondelkovej tlačovej besede upozornil, že nové psychoaktívne látky a ďalšie rizikové produkty sa k deťom dostávajú novými spôsobmi, prostredníctvom automatov, predajní či online.
S cieľom prispieť k ochrane detí a mladistvých ZMOS vstupuje do preventívnej kampane Združenia STORM. Organizácie podpísali Memorandum o vzájomnej spolupráci, čím vytvorili rámec pre dlhodobú odbornú, informačnú a preventívnu spoluprácu. Združenie chce zároveň otvoriť aj diskusiu o legislatívnej možnosti, vďaka ktorej by mohli mestá a obce na svojom území regulovať umiestňovanie predajných automatov, ktoré ponúkajú psychotropné látky či iné rizikové výrobky.
„Cieľom spolupráce je dostať overené a prakticky využiteľné informácie bližšie k mestám a obciam, školám, rodičom, odborným pracovníkom a samotným mladým ľuďom. ZMOS bude prostredníctvom svojich komunikačných kanálov a členskej základne podporovať šírenie odborných preventívnych informácií pripravených Združením STORM, a zároveň prinášať spätnú väzbu z miest a obcí o problémoch, s ktorými sa samosprávy stretávajú priamo v území,“ priblížilo združenie.
Božik zdôraznil, že nové riziká potrebujú nové formy prevencie. „Ak sa mení spôsob, akým sú psychoaktívne látky a rizikové produkty dostupné deťom a mladým ľuďom, musí sa tomu prispôsobiť aj informovanie rodičov, škôl a samospráv. ZMOS je súčasťou tejto kampane preto, aby sa odborné informácie nezastavili na úrovni odborníkov, ale dostali sa cez mestá a obce bližšie k ľuďom, ktorí ich potrebujú,“ priblížil predseda ZMOS.
Dôležitá je podľa Božika súčasne otázka regulácie. Ak sa totiž k takýmto produktom môžu dostať deti, samospráva musí mať podľa predsedu ZMOS možnosť rozhodnúť, kde a za akých podmienok môžu byť takéto automaty umiestnené. „Nejde o tému jednej samosprávy, ale o problém, ktorý sa môže objaviť kdekoľvek na Slovensku. Chceme preto, aby sa regulácia takýchto automatov dostala do kompetencie miest a obcí,“ dodal Božik.
Podnetom sú podľa ZMOS aj konkrétne skúsenosti z územia, ktoré upozorňujú na dostupnosť výrobkov pre deti a mladých cez automaty. Výrobky v automatoch sa pritom tvária ako zberateľské či upomienkové predmety.
Združenie však podotklo, že mestá a obce nemôžu nahrádzať odborné organizácie, školy, zdravotníkov ani štátne orgány, majú však významné postavenie pri komunikácii s komunitami, školami, rodinami, sociálnymi službami či organizáciami pracujúcimi s deťmi a mladými. Toto prepojenie môže podľa združenia umožniť, aby sa odborné poznatky čo najrýchlejšie dostali do praxe.
„Rodičia a učitelia potrebujú vedieť, s akými novými produktmi sa môžu mladí ľudia stretnúť, čo si majú všímať, ako o rizikách komunikovať a kde hľadať odbornú pomoc. Prevencia podľa partnerov nemá byť postavená na vyvolávaní strachu, ale na faktoch, zrozumiteľných informáciách a včasnej reakcii,“ doplnilo združenie.
Pavol Ščasný zo združenia STORM upozornil, že sa v praxi nemenia iba samotné látky, ale aj spôsob, akými sa dostávajú k mladým a ako sú prezentované. „Preto potrebujeme hovoriť nielen o drogách vo všeobecnosti, ale o konkrétnych situáciách, s ktorými sa dnes stretávajú deti, rodičia aj školy. Spolupráca so ZMOS nám umožní dostať odborné preventívne informácie bližšie k miestnym komunitám,“ dodal Ščasný.
Súčasťou spolupráce združení tak bude najmä šírenie odborných a preventívnych materiálov, výmena informácií a podľa aktuálnej potreby tiež príprava odborných webinárov, diskusií či ďalších informačných aktivít pre samosprávy, školy a odborných pracovníkov.
„Dôležitou témou budú aj praktické skúsenosti miest a obcí s dostupnosťou rizikových výrobkov, vrátane ich predaja prostredníctvom predajných automatov,“ dodáva združenie miest a obcí, ktoré bude tieto podnety systematicky zbierať a v prípade identifikovaného legislatívneho nedostatku bude iniciovať rokovania s príslušnými orgánmi o vytvorení regulačného nástroja pre samosprávy.
Zdroj: SITA.sk - ZMOS volá po novej legislatíve na reguláciu automatov s psychoaktívnymi látkami. Chce ochrániť deti, ktoré k nim majú jednoduchý prístup © SITA Všetky práva vyhradené.
Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) volá po novej legislatíve na reguláciu automatov s psychoaktívnymi látkami. Predseda ZMOS Jozef Božik na pondelkovej tlačovej besede upozornil, že nové psychoaktívne látky a ďalšie rizikové produkty sa k deťom dostávajú novými spôsobmi, prostredníctvom automatov, predajní či online.
Spolupráca na ochrane detí
S cieľom prispieť k ochrane detí a mladistvých ZMOS vstupuje do preventívnej kampane Združenia STORM. Organizácie podpísali Memorandum o vzájomnej spolupráci, čím vytvorili rámec pre dlhodobú odbornú, informačnú a preventívnu spoluprácu. Združenie chce zároveň otvoriť aj diskusiu o legislatívnej možnosti, vďaka ktorej by mohli mestá a obce na svojom území regulovať umiestňovanie predajných automatov, ktoré ponúkajú psychotropné látky či iné rizikové výrobky.
„Cieľom spolupráce je dostať overené a prakticky využiteľné informácie bližšie k mestám a obciam, školám, rodičom, odborným pracovníkom a samotným mladým ľuďom. ZMOS bude prostredníctvom svojich komunikačných kanálov a členskej základne podporovať šírenie odborných preventívnych informácií pripravených Združením STORM, a zároveň prinášať spätnú väzbu z miest a obcí o problémoch, s ktorými sa samosprávy stretávajú priamo v území,“ priblížilo združenie.
Regulácia má byť v rukách obcí
Božik zdôraznil, že nové riziká potrebujú nové formy prevencie. „Ak sa mení spôsob, akým sú psychoaktívne látky a rizikové produkty dostupné deťom a mladým ľuďom, musí sa tomu prispôsobiť aj informovanie rodičov, škôl a samospráv. ZMOS je súčasťou tejto kampane preto, aby sa odborné informácie nezastavili na úrovni odborníkov, ale dostali sa cez mestá a obce bližšie k ľuďom, ktorí ich potrebujú,“ priblížil predseda ZMOS.
Dôležitá je podľa Božika súčasne otázka regulácie. Ak sa totiž k takýmto produktom môžu dostať deti, samospráva musí mať podľa predsedu ZMOS možnosť rozhodnúť, kde a za akých podmienok môžu byť takéto automaty umiestnené. „Nejde o tému jednej samosprávy, ale o problém, ktorý sa môže objaviť kdekoľvek na Slovensku. Chceme preto, aby sa regulácia takýchto automatov dostala do kompetencie miest a obcí,“ dodal Božik.
Podnetom sú podľa ZMOS aj konkrétne skúsenosti z územia, ktoré upozorňujú na dostupnosť výrobkov pre deti a mladých cez automaty. Výrobky v automatoch sa pritom tvária ako zberateľské či upomienkové predmety.
Informácie pre rodičov
Združenie však podotklo, že mestá a obce nemôžu nahrádzať odborné organizácie, školy, zdravotníkov ani štátne orgány, majú však významné postavenie pri komunikácii s komunitami, školami, rodinami, sociálnymi službami či organizáciami pracujúcimi s deťmi a mladými. Toto prepojenie môže podľa združenia umožniť, aby sa odborné poznatky čo najrýchlejšie dostali do praxe.
„Rodičia a učitelia potrebujú vedieť, s akými novými produktmi sa môžu mladí ľudia stretnúť, čo si majú všímať, ako o rizikách komunikovať a kde hľadať odbornú pomoc. Prevencia podľa partnerov nemá byť postavená na vyvolávaní strachu, ale na faktoch, zrozumiteľných informáciách a včasnej reakcii,“ doplnilo združenie.
Nové formy prevencie
Pavol Ščasný zo združenia STORM upozornil, že sa v praxi nemenia iba samotné látky, ale aj spôsob, akými sa dostávajú k mladým a ako sú prezentované. „Preto potrebujeme hovoriť nielen o drogách vo všeobecnosti, ale o konkrétnych situáciách, s ktorými sa dnes stretávajú deti, rodičia aj školy. Spolupráca so ZMOS nám umožní dostať odborné preventívne informácie bližšie k miestnym komunitám,“ dodal Ščasný.
Súčasťou spolupráce združení tak bude najmä šírenie odborných a preventívnych materiálov, výmena informácií a podľa aktuálnej potreby tiež príprava odborných webinárov, diskusií či ďalších informačných aktivít pre samosprávy, školy a odborných pracovníkov.
„Dôležitou témou budú aj praktické skúsenosti miest a obcí s dostupnosťou rizikových výrobkov, vrátane ich predaja prostredníctvom predajných automatov,“ dodáva združenie miest a obcí, ktoré bude tieto podnety systematicky zbierať a v prípade identifikovaného legislatívneho nedostatku bude iniciovať rokovania s príslušnými orgánmi o vytvorení regulačného nástroja pre samosprávy.
Zdroj: SITA.sk - ZMOS volá po novej legislatíve na reguláciu automatov s psychoaktívnymi látkami. Chce ochrániť deti, ktoré k nim majú jednoduchý prístup © SITA Všetky práva vyhradené.
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