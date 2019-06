Irán odmietol obvinenie USA, že je zodpovedný za útoky na tankery

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 14. júna (TASR) - Irán "" odmieta "" USA, že by bol zodpovedný za útoky na dva ropné tankery v Ománskom zálive. Misia Iránu pri OSN zároveň útoky vo štvrtokodsúdila.Vo svojom vyhlásení uviedla, že "", informuje agentúra AP.Teherán ďalej varoval pred "USA a vyjadril znepokojenie nad ", a síce útokmi na zmienené tankery. Iránska misia pri OSN zároveň vo vyhlásení vyzvala na bezodkladný dialóg krajín v oblasti Perzského zálivu potrebný na zmiernenie napätia.Medzinárodné spoločenstvo požiadala, aby zabránilo", pre ktoré sa zvyšuje napätie v regióne. Teherán dodal, že "" na zmiernenie napätia je aktívne zapojenie krajín Perzského zálivu do dialógu založenom naJeho misia pri OSN ďalej označila za", že USA, ktoré odstúpili od jadrovej dohody uzavretej svetovými mocnosťami s Teheránom v roku 2015, teraz Irán vyzývajú, aby sa vrátil k rokovaniam. Irán zároveň odsúdil ako "" vyjadrenie úradujúceho veľvyslanca Spojených štátov pri OSN Jonathana Cohena, ktorý po štvrtkovom zasadnutí Bezpečnostnej rady OSN za zatvorenými dverami povedal, že Teherán by sa mal s USA stretať pomocou diplomacie a nie "". Cohenovo vyjadrenie iránska misia označila za súčasť".K útoku na tankery v Ománskom zálive došlo vo štvrtok, a síce mesiac po tom, ako boli terčmi útokov pri brehoch Spojených arabských emirátov (SAE) iné štyri tankery. Spojené štáty obvinili Irán, že stojí za týmito útokmi, pri ktorých boli použité námorné míny. Teherán obvinenia popiera. Najnovšie útoky len vystupňovali dlhotrvajúce napätie medzi Iránom a Spojenými štátmi a ich spojencami v Perzskom zálive.