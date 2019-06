Sandersová ostane aj po odchode z Bieleho domu Trumpovou stúpenkyňou

Sarah Sandersová, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 14. júna (TASR) - Hovorkyňa Bieleho domu Sarah Sandersová prisľúbila, že aj po svojom odchode z funkcie ostaneUSA Donalda Trumpa. Uviedla tiež, že byť hovorkyňou Bieleho domu bolo pre ňoutejto práce.Sandersová sa takto vyjadrila po tom, ako Trump oznámil, že ako hovorkyňa na konci júna vo svojej funkcii skončí a vráti sa domov do štátu Arkansas. Informovala o tom v piatok agentúra AFP.Sandersovej odchod z postu oznámil Trump vo štvrtok na Twitteri, a to len krátko pred tým, než spoločne s ňou vystúpil na podujatí zameranom na integráciu bývalých väzňov do spoločnosti organizovanom Bielym domom. Na Twitteri tiež napísal, že dúfa, že Sandersová sa bude uchádzať o miesto "", keďže na tomto poste by podľa jeho slov bola "".Na zmienenom podujatí následne Trump narušil jeho priebeh a Sandersovú povolal z publika. Označil ju zaa vychválil prácu, ktorú v Bielom dome odviedla. O Sandersovej sa vyjadroval ako "", ktorá je".Sandersová, ktorej následne prenechal mikrofón, zase pochválila Trumpa i svojich kolegov v Bielom dome a dodala, že "" svojej práce. "B" dodala.Sandersová, ktorej otec Mike Huckabee, je bývalým republikánskym guvernérom Arkansasu, post hovorkyne Bieleho domu prebrala v polovici roka 2017 po Seanovi Spicerovi, ktorý bol polroka Trumpovým prvým hovorcom. V Bielom dome patrila k Trumpovým najbližším spolupracovníkom a bola tiež súčasťou malej hŕstky ľudí, ktorá s prezidentom pracovala už od jeho predvolebnej kampane.Agentúra AFP pripomenula, že Sandersová, síce lojálna voči Trumpovi, mala problematický až bojovný vzťah k novinárom pokrývajúcim dianie v Bielom dome, pričom sa jej pripisuje zodpovednosť za zrušenie tamojších každodenných tlačových brífingov, ktoré fungovali za predošlých prezidentov.Posledný takýto brífing s novinármi absolvovala v Bielom dome 11. marca. Miesto brífingov však naďalej poskytovala rozhovory Trumpovi naklonenej televíznej stanici Fox News, zatiaľ čo iným novinárom dávala len krátke neformálne brífingy.Sandersovú tiež obviňovali z toho, že médiám viackrát klamala, čo ona sama popiera. Napriek jej pomerne zlej reputácii v mediálnych kruhoch, však Trumpova administratíva nijakým spôsobom nenaznačovala, že by sa schyľovalo k jej odchodu, dopĺňa AFP.