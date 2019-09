Irán opäť vypísal súťaž o najlepšiu karikatúru Donalda Trumpa

Na archívnej snímke americký prezident Donald Trump. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Teherán/Jeruzalem 25. septembra (TASR) - Irán vypísal druhý ročník súťaže o najlepšiu karikatúru amerického prezidenta Donalda Trumpa. Očakáva sa, že do súťaže sa zapoja stovky karikaturistov. Víťaza čaká odmena v prepočte 6000 eur. Podľa denníka The Jerusalem Post o tom v utorok informovala iránska tlačová agentúra Fars.Prvý ročník súťaže o najlepšiusa konal v roku 2017. Tí istí organizátori boli rok predtým aj za súťažou o najlepšiu karikatúru o popieraní holokaustu.Inšpiráciou pre logo prvého ročníka súťaže venovanej Trumpovi bola zjavne nacistická vlajka - v nej však v bielom kruhu na červenom poli bolo tentoraz namiesto svastiky došikma umiestnené písmeno T.Hlavnú cenu prvého ročníka získal iránsky ilustrátor Hádí Asadí. Na Asadího kresbe bol Trump vyobrazený v saku so vzorom dolárových bankoviek, s kravatou s motívom americkej vlajky a so svojimi povestnými vlasmi, ako sa jednou rukou opiera o kôpku kníh a prstom druhej ruky pri - podľa výrazu tváre - emotívnom prejave ukazuje na svojich poslucháčov.Denník Tehran Times vtedy informoval, že svoje práce do súťaže venovanej novému americkému prezidentovi zaslali autori zo 70 krajín sveta. Porota posudzovala vyše 1600 diel vrátane štyroch kresieb od amerických autorov.