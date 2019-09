Poslanci neschválili zmeny v školskom zákone

NR SR, archívna snímka. Foto: TASR – Štefan Puškáš Foto: TASR – Štefan Puškáš

Bratislava 25. septembra (TASR) - Umožniť zákonným zástupcom, aby ich dieťa bolo umiestnené do predškolskej starostlivosti s celodennou výchovou, ale iba vtedy, ak o to budú mať záujem - to bolo cieľom návrhu zákona o zabezpečení predškolskej starostlivosti, ktorý v stredu väčšina v pléne Národnej (NR) rady SR nepodporila. Právnu normu predložila nezaradená poslankyňa Simona Petrík.Za naplnenie práva na miesto v škôlke mala zodpovedať obec, v ktorej má zákonný zástupca trvalý pobyt.uviedla v návrhu Petrík. Súčasná situácia v obciach a mestách SR totiž podľa nej zákonným zástupcom nedáva záruku, že o ich dieťa bude v čase, keď má tri až šesť rokov, adekvátne postarané.Plénum nepodporilo ani zmeny v školskom zákone, ktoré navrhoval nezaradený poslanec Oto Žarnay. Novelou chcel docieliť, aby pri externej časti maturitnej skúšky, ako aj pri externom celoslovenskom testovaní bol externý dozor. Chcel tak zamedziť tomu, aby dozor pomáhal žiakom pri testovaní. Cieľom jeho návrhu bolo zaručiť objektivitu procesu a hodnotenia maturity či testovania.Poslanci v stredu nepodporili ani Žarnayovu novelu zákona o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch. Upraviť ňou chcel možnosť odvolať riaditeľa školy alebo školského zariadenia. Nová legislatíva by spresnila a zosúladila podmienky na odvolanie riaditeľa školy na základe právoplatného odsúdenia za obzvlášť závažný zločin, taxatívne vymedzené trestné činy a nedbanlivostné trestné činy spáchané priamo pri výkone pracovnej činnosti.