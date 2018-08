Irán oznámil, že bude vyrábať nové balistické rakety s krátkym doletom

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Teherán 13. augusta (TASR) - Irán bude vyrábať nové balistické rakety s krátkym doletom s názvom Fátih Mobín. Podľa agentúry DPA to v pondelok oznámil iránsky minister obrany Amír Hátamí.Tieto rakety novej generácie sú podľa neho presnejšie než predchádzajúce a sú určené len na sebaobranu. Ďalšie technické podrobnosti neposkytol. Len zdôraznil, že Irán bude deň za dňom naďalej zdokonaľovať svoj raketový systém bez ohľadu na kritiku zo zahraničia.Irán čelí ostrej kritike za svoj raketový program, najmä za rakety so stredným doletom, ktoré so svojím 2000-kilometrovým doletom môžu zasiahnuť aj jeho úhlavného nepriateľa Izrael.Irán kritiku svojho raketového programu odmieta a tvrdí, že ide výhradne o sebaobranu vzhľadom na hrozby, ktorým čelí zo strany Spojených štátov a regionálnych rivalov, akými sú Izrael a Saudská Arábia.