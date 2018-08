Do súťaže Košický zlatý poklad sa prihlásilo 161 piesní

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Bratislava 13. augusta (TASR) - O Košický zlatý poklad chcelo zabojovať 161 súťažných piesní. Výberová komisia poslala priamo do finále šesť z nich a ďalších 11 ide do semifinálového kola. O tom, ktoré z nich postúpia do finále, rozhodnú poslucháči Rádia Slovensko SMS hlasovaním. Informoval o tom Juraj Kačo z RTVS.Hlavným zámerom pesničkovej súťaže je prezentácia a propagácia mladých talentovaných autorov a interpretov pôvodnej slovenskej populárnej hudby.uviedol riaditeľ súťaže Juraj Hidvéghy.Hlásili sa podľa jeho slov rôzne žánre, od folkovo ladených cez pop-rock či heavy metal.doplnil.Výkonný riaditeľ Štúdia RTVS Košice Jozef Puchala podotkol, že Košický zlatý poklad má svoju históriu, výsledky aj budúcnosť.uviedol.Finálový koncert súťaže sa uskutoční 10. októbra v košickom Kulturparku. RTVS odvysiela priamy prenos v éteri Rádio Slovensko a televízny dokument z podujatia odvysiela Dvojka. Autori a interpreti víťazných skladieb si odnesú finančné ceny. Absolútny víťaz bude môcť víťaznú pieseň bezplatne nahrať v štúdiu Slovenského rozhlasu.