Irán plní záväzky jadrovej dohody aj po odstúpení Spojených štátov

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Viedeň 30. augusta (TASR) - Irán spĺňa záväzky, ktoré mu vyplývajú z jadrovej dohody uzatvorenej so šiestimi svetovými mocnosťami v roku 2015 aj po tom, ako od nej odstúpili Spojené štáty. Uvádza sa to v pravidelnej štvrťročnej správe Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE), o ktorej záveroch vo štvrtok informovala agentúra AP.Irán podľa správy doručenej členským štátom MAAE dodržiava vo svojom jadrovom programe obmedzenia vyplývajúce spoločného komplexného akčného plánu (JCPOA).Inšpektori MAAE mali od Iránu prístup do jeho jadrových zariadení i možnosť skúmať, či sa jadrový materiál nezneužíva na vojenské účely.Jadrová dohoda z roku 2015 medzi Iránom a šiestimi veľmocami - USA, Ruskom, Čínou, Britániou, Francúzskom a Nemeckom - zaväzuje Teherán, aby výrazne obmedzil svoje jadrové kapacity výmenou za zrušenie medzinárodných ekonomických sankcií. Cieľom tohto kroku je zabezpečiť, aby Irán nemohol túto technológiu využiť na výrobu jadrových zbraní.Po tom, čo Spojené štáty v máji tohto roka oznámili svoje jednostranné odstúpenie od zmienenej multilaterálnej dohody, ďalšie signatárske krajiny (Rusko, Čína, Británia, Francúzsko a Nemecko) potvrdili svoj záväzok voči nej a výmenou za jadrové obmedzenia ponúkli hospodárske stimuly.Tri mesiace po jednostrannom odstúpení od dohody oznámil americký prezident Donald Trump opätovné rozšírenie sankcií voči Iránu.