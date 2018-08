Ceny ropy vzrástli, cena Brentu sa pohybuje nad 77,50 USD/barel

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 30. augusta (TASR) - Ceny ropy vo štvrtok vzrástli, keď trhy podporili informácie o znižovaní vývozu komodity z Iránu a Venezuely. Navyše ceny ropy nahor posunuli aj údaje o poklese zásob ropy v USA.Podľa analytikov výrazný vplyv na vývoj na trhu majú správy o klesajúcom exporte ropy z Iránu, pričom sankcie USA, ktoré majú zahrnovať aj vývoz ropy z tejto krajiny, vstúpia do platnosti až v novembri. Viacerí dovozcovia suroviny však v obave zo sankcií USA postupne rušia objednávky. Očakáva sa, že vývoz ropy z Iránu dosiahol v auguste pokles na približne dva milióny barelov denne (1 barel = 159 litrov) z aprílového maxima 3,1 milióna barelov/deň. Prudko klesá aj vývoz ropy z Venezuely.Navyše klesli aj zásoby ropy v Spojených štátoch. Ako v stredu (29.8.) uviedlo americké ministerstvo energetiky, ropné zásoby v USA dosiahli v týždni do 24. augusta 405,79 milióna barelov. Oproti predchádzajúcemu týždňu to znamená pokles o 2,6 milióna barelov, teda viac, než sa čakalo.Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v októbri vzrástla do 18.10 h SELČ o 43 centov na 77,57 USD (66,34 eura) za barel. Cena americkej ľahkej ropy WTI dosiahla 69,90 USD/barel, čo oproti predchádzajúcej uzávierke predstavuje rast o 39 centov. V priebehu dňa sa cena WTI dostala na 70,08 USD/barel.(1 EUR = 1,1692 USD)