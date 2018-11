Irán ponúkol Dánsku pomoc pri vyšetrovaní útokov

Na snímke Mohammad Džavád Zaríf. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Teherán 3. novembra (TASR) - Irán ponúkol Dánsku pomoc pri vyšetrovaní obvinení, podľa ktorých iránske tajné služby plánovali útoky na území Dánska. Informovali o tom v sobotu iránske médiá s tým, že Teherán zmienené obvinenia Kodane označil za nepodložené.Dánska tajná služba (PET) obvinila ešte v utorok Teherán z toho, že plánoval na území Dánska spáchať útoky na iránskych exulantov, členov arabskej separatistickej ASMLA, ktorá bojuje za odtrhnutie iránskej provincie Chúzistán.Šéf PET Finn Borch Andersen zároveň uviedol, že na zmarenie plánu iránskej tajnej služby bola zameraná aj operácia dánskej polície z konca septembra. Pri tejto rozsiahlej akcii uzavrela 28. septembra polícia nakrátko mosty z najväčšieho dánskeho ostrova Zealand a prerušila trajektovú dopravu do susedného Nemecka a Švédska.Kodaň po utorňajšom oznámení PET stiahla z Iránu svojho veľvyslanca a situáciu opísala ako, priblížila agentúra DPA.Iránsky minister zahraničných vecí Mohammad Džavád Zaríf v sobotu opätovne poprel obvinenia voči Teheránu, pričom ich označil za "nepodložené" tvrdenia.povedal Zaríf podľa iránskej agentúry ISNA v telefonickom rozhovore so svojim dánskym rezortným kolegom Andersom Samuelsenom.Ďalej uviedol, že Teherán je pripravený spolupracovať pri vyšetrovaní prípadu s dánskymi tajnými službami. Dodal, že pre Irán je životne dôležité, aby objasnil okolnosti tohto "sprisahania".Denník Jerusalem Post nedávno informoval, že na chystané útoky upozornila dánsku PET izraelská tajná služba Mosad.Riaditeľ PET Andersen v utorok v súvislosti s kauzou oznámil, že 21. októbra dánska polícia zatkla nórskeho občana iránskeho pôvodu pre podozrenie, že bol zapojený do plánu na zabitie člena iránskej opozičnej skupiny.Mal pritom spolupracovať s iránskou tajnou službou. Zadržaný ostane vo väzbe do súdneho procesu, ktorý ho čaká 8. novembra, a obvinenia voči svojej osobe odmieta. Na jeho zatknutí spolupracovala PET aj so švédskou a nórskou tajnou službou.Skupinu ASMLA obviňuje Teherán zo spáchania teroristického útoku na vojenskú prehliadku v meste Ahváz, pri ktorom 22. septembra prišlo o život prinajmenšom 25 ľudí vrátane 12 príslušníkov Revolučných gárd. Samotná ASMLA útok odsúdila a svoju účasť na ňom poprela.