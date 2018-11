V západnom Tichomorí sa konajú veľké americko-japonské manévre

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Tokio 3. novembra (TASR) - Pri brehoch Japonska sa koná pravidelné americko-japonské vojenské cvičenie, do ktorého sa tento rok zapojila aj Kanada. Na manévroch sa zúčastňuje aj lietadlová loď Ronald Reagan, ktorá je najväčšou americkou vojnovou loďou operujúcou v oblasti Ázie, informovala v sobotu agentúra Reuters.Japonsko a USA v rámci obranného cvičenia s označením Keen Sword zmobilizovali 57.000 námorníkov, príslušníkov námornej pechoty a vojenských letcov. Japonský 47-členný kontingent predstavuje pätinu ozbrojených síl krajiny.Účastníci manévrov v rámci nácviku bojovej pripravenosti vykonávajú pri pobreží Japonska simulované letecké súboje, boj s ponorkami, obojživelné vyloďovacie operácie či nacvičujú obranu pred balistickými strelami.Cvičenie Keen Sword sa koná pravidelne každé dva roky už od roku 1986. Tento rok prebieha od 29. októbra do 9. novembra. Pred dvoma rokmi bol počet jeho účastníkov o 16.000 nižší.Spojené štáty tento rok na Keen Sword vyslali lietadlovú loď Ronald Reagan s 5000 námorníkmi a približne 90 lietadlami a vrtuľníkmi.povedal veliteľ údernej skupiny, americký kontraadmirál Karl Thomas počas brífinfgu, ktorý sa konal na palube lode Ronald Reagan. Jeho japonský kolega, kontraadmirál Hiroši Egawa označil americko-japonské spojenectvo ako kľúčový faktor pre stabilitu celého indo-pacifického regiónu.Japonsko vyslalo na manévre aj niekoľko torpédoborcov a Kanada bojovú zásobovaciu loď a fregatu. Tohtoročná kanadská účasť na Keen Sword dodáva tomuto pravidelnému japonsko-americkému cvičeniu multilaterálny charakter a má demonštrovať to, že Kanada chce byť vojensky prítomná v oblasti Ázie.Priebeh manévrov, ktoré sa konajú v čase rastúcej regionálnej moci Číny, sledujú aj pozorovatelia z Británie, Francúzska, Austrálie a Južnej Kórey.