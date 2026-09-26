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26. septembra 2026
Irán ponúkol USA plán, Hormuzský prieliv môže otvoriť do siedmich dní
Teherán žiada sedemdňové zastavenie bojov, uvoľnenie zmrazených aktív, zrušenie ropných sankcií a koniec námornej blokády. Irán ponúkol
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26.9.2026 (SITA.sk) - Teherán žiada sedemdňové zastavenie bojov, uvoľnenie zmrazených aktív, zrušenie ropných sankcií a koniec námornej blokády.
Irán ponúkol Spojeným štátom konkrétny plán, na základe ktorého by do siedmich dní po dosiahnutí dohody znovu otvoril Hormuzský prieliv pre námornú dopravu, oznámil v piatok na pôde OSN iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arakčí.
„Irán prostredníctvom Kataru odovzdal Spojeným štátom konkrétny sedemdňový plán. Ak budú splnené potrebné podmienky, prieliv možno znovu otvoriť a do siedmich dní obnoviť normálnu námornú dopravu,“ povedal Arakčí.
Minister sa v utorok stretol s vyslancom amerického prezidenta Donalda Trumpa Stevom Witkoffom. „Rozhodnutie je teraz na Spojených štátoch. Irán neprijíma nátlak, hrozby ani zastrašovanie a nevzdá sa svojich zvrchovaných práv pod tlakom,“ vyhlásil.
Podľa medializovaných informácií návrh počíta so sedemdňovým zastavením bojov na Blízkom východe vrátane Libanonu, uvoľnením zmrazených iránskych aktív v hodnote najmenej 12 miliárd dolárov, zrušením sankcií na iránsku ropu a ukončením americkej námornej blokády Iránu.
Na siedmy deň prímeria by Teherán otvoril Hormuzský prieliv.
Hovorca Revolučných gárd Hosejn Mohebí tento týždeň uviedol, že medzi iránske požiadavky patrí aj ukončenie bojov v Jemene.
„Ak má americká strana vážny záujem dosiahnuť dohodu a znovu otvoriť Hormuzský prieliv, všetko je teraz pripravené,“ dodal Arakčí.
USA a Irán podpísali v júni memorandum o ukončení vojny, otvorení prielivu a začatí rokovaní o iránskom jadrovom programe.
Dohoda sa však krátko nato rozpadla po iránskych útokoch na obchodné lode, ktoré podľa Teheránu nedodržali ním určenú trasu cez prieliv.
Zdroj: SITA.sk - Irán ponúkol USA plán, Hormuzský prieliv môže otvoriť do siedmich dní © SITA Všetky práva vyhradené.
Irán ponúkol Spojeným štátom konkrétny plán, na základe ktorého by do siedmich dní po dosiahnutí dohody znovu otvoril Hormuzský prieliv pre námornú dopravu, oznámil v piatok na pôde OSN iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arakčí.
„Irán prostredníctvom Kataru odovzdal Spojeným štátom konkrétny sedemdňový plán. Ak budú splnené potrebné podmienky, prieliv možno znovu otvoriť a do siedmich dní obnoviť normálnu námornú dopravu,“ povedal Arakčí.
USA sa musia rozhodnúť
Minister sa v utorok stretol s vyslancom amerického prezidenta Donalda Trumpa Stevom Witkoffom. „Rozhodnutie je teraz na Spojených štátoch. Irán neprijíma nátlak, hrozby ani zastrašovanie a nevzdá sa svojich zvrchovaných práv pod tlakom,“ vyhlásil.
Podľa medializovaných informácií návrh počíta so sedemdňovým zastavením bojov na Blízkom východe vrátane Libanonu, uvoľnením zmrazených iránskych aktív v hodnote najmenej 12 miliárd dolárov, zrušením sankcií na iránsku ropu a ukončením americkej námornej blokády Iránu.
Na siedmy deň prímeria by Teherán otvoril Hormuzský prieliv.
Boje v Jemene
Hovorca Revolučných gárd Hosejn Mohebí tento týždeň uviedol, že medzi iránske požiadavky patrí aj ukončenie bojov v Jemene.
„Ak má americká strana vážny záujem dosiahnuť dohodu a znovu otvoriť Hormuzský prieliv, všetko je teraz pripravené,“ dodal Arakčí.
Zabudnuté memorandum
USA a Irán podpísali v júni memorandum o ukončení vojny, otvorení prielivu a začatí rokovaní o iránskom jadrovom programe.
Dohoda sa však krátko nato rozpadla po iránskych útokoch na obchodné lode, ktoré podľa Teheránu nedodržali ním určenú trasu cez prieliv.
Zdroj: SITA.sk - Irán ponúkol USA plán, Hormuzský prieliv môže otvoriť do siedmich dní © SITA Všetky práva vyhradené.
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