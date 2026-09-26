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26. septembra 2026

Päť ľudí zahynulo v rieke Kupa pri pokuse dostať sa z Chorvátska do Slovinska


Tagy: Chorvátska polícia Migranti mŕtvi prekročenie hraníc

Tragédia sa stala približne 90 kilometrov juhozápadne od Záhrebu na trase, ktorou migranti smerujú do západnej Európy. Päť ľudí sa v piatok utopilo pri pokuse prekročiť rieku Kupa na hranici medzi



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eu_migration_serbia_65320 1 676x442 26.9.2026 (SITA.sk) - Tragédia sa stala približne 90 kilometrov juhozápadne od Záhrebu na trase, ktorou migranti smerujú do západnej Európy.


Päť ľudí sa v piatok utopilo pri pokuse prekročiť rieku Kupa na hranici medzi Chorvátskom a Slovinskom, oznámila chorvátska polícia. Podľa predbežných informácií išlo o migrantov.

Policajti a ľudia nachádzajúci sa v okolí dokázali zachrániť päť osôb, ďalších päť však v rieke zahynulo.

Nevie sa, odkiaľ prišli


Nešťastie sa stalo približne 90 kilometrov juhozápadne od Záhrebu. „Skupinu tvorilo približne 20 ľudí, pričom 14 z nich sa podarilo prekročiť rieku a nachádzajú sa na území Slovinska,“ uviedla polícia vo vyhlásení.

Úrady neposkytli bližšie informácie o totožnosti, národnosti ani pôvode obetí a ďalších členov skupiny.

Hlavná tranzitná trasa


Chorvátsko patrí medzi hlavné tranzitné krajiny pre migrantov bez potrebných dokladov, ktorí sa cez Balkán snažia dostať do západnej Európy.

Podľa údajov agentúry Európskej únie pre ochranu hraníc Frontex využilo túto trasu v roku 2025 viac ako 12 500 ľudí. V porovnaní s rokom 2024 to predstavovalo pokles o 42 percent.

Od roku 2014 bolo na tejto migračnej trase podľa Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM) hlásených viac ako 400 mŕtvych alebo nezvestných ľudí.


Zdroj: SITA.sk - Päť ľudí zahynulo v rieke Kupa pri pokuse dostať sa z Chorvátska do Slovinska © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Chorvátska polícia Migranti mŕtvi prekročenie hraníc
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