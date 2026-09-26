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26. septembra 2026
Päť ľudí zahynulo v rieke Kupa pri pokuse dostať sa z Chorvátska do Slovinska
Tragédia sa stala približne 90 kilometrov juhozápadne od Záhrebu na trase, ktorou migranti smerujú do západnej Európy. Päť ľudí sa v piatok utopilo pri pokuse prekročiť rieku Kupa na hranici medzi
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26.9.2026 (SITA.sk) - Tragédia sa stala približne 90 kilometrov juhozápadne od Záhrebu na trase, ktorou migranti smerujú do západnej Európy.
Päť ľudí sa v piatok utopilo pri pokuse prekročiť rieku Kupa na hranici medzi Chorvátskom a Slovinskom, oznámila chorvátska polícia. Podľa predbežných informácií išlo o migrantov.
Policajti a ľudia nachádzajúci sa v okolí dokázali zachrániť päť osôb, ďalších päť však v rieke zahynulo.
Nešťastie sa stalo približne 90 kilometrov juhozápadne od Záhrebu. „Skupinu tvorilo približne 20 ľudí, pričom 14 z nich sa podarilo prekročiť rieku a nachádzajú sa na území Slovinska,“ uviedla polícia vo vyhlásení.
Úrady neposkytli bližšie informácie o totožnosti, národnosti ani pôvode obetí a ďalších členov skupiny.
Chorvátsko patrí medzi hlavné tranzitné krajiny pre migrantov bez potrebných dokladov, ktorí sa cez Balkán snažia dostať do západnej Európy.
Podľa údajov agentúry Európskej únie pre ochranu hraníc Frontex využilo túto trasu v roku 2025 viac ako 12 500 ľudí. V porovnaní s rokom 2024 to predstavovalo pokles o 42 percent.
Od roku 2014 bolo na tejto migračnej trase podľa Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM) hlásených viac ako 400 mŕtvych alebo nezvestných ľudí.
Zdroj: SITA.sk - Päť ľudí zahynulo v rieke Kupa pri pokuse dostať sa z Chorvátska do Slovinska © SITA Všetky práva vyhradené.
Päť ľudí sa v piatok utopilo pri pokuse prekročiť rieku Kupa na hranici medzi Chorvátskom a Slovinskom, oznámila chorvátska polícia. Podľa predbežných informácií išlo o migrantov.
Policajti a ľudia nachádzajúci sa v okolí dokázali zachrániť päť osôb, ďalších päť však v rieke zahynulo.
Nevie sa, odkiaľ prišli
Nešťastie sa stalo približne 90 kilometrov juhozápadne od Záhrebu. „Skupinu tvorilo približne 20 ľudí, pričom 14 z nich sa podarilo prekročiť rieku a nachádzajú sa na území Slovinska,“ uviedla polícia vo vyhlásení.
Úrady neposkytli bližšie informácie o totožnosti, národnosti ani pôvode obetí a ďalších členov skupiny.
Hlavná tranzitná trasa
Chorvátsko patrí medzi hlavné tranzitné krajiny pre migrantov bez potrebných dokladov, ktorí sa cez Balkán snažia dostať do západnej Európy.
Podľa údajov agentúry Európskej únie pre ochranu hraníc Frontex využilo túto trasu v roku 2025 viac ako 12 500 ľudí. V porovnaní s rokom 2024 to predstavovalo pokles o 42 percent.
Od roku 2014 bolo na tejto migračnej trase podľa Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM) hlásených viac ako 400 mŕtvych alebo nezvestných ľudí.
Zdroj: SITA.sk - Päť ľudí zahynulo v rieke Kupa pri pokuse dostať sa z Chorvátska do Slovinska © SITA Všetky práva vyhradené.
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