Irán popravil novinára, ktorý motivoval ľudí k celonárodným protestom

Ušiel z krajiny po obvinení zo špionáže

Nový zločin iránskej justície

12.12.2020 (Webnoviny.sk) - Irán v sobotu popravil novinára, ktorého práca na internete pomohla inšpirovať celonárodné protesty v roku 2017. Stalo sa tak niekoľko mesiacov potom, čo sa Rúholláh Zam za tajomných okolností vrátil z exilu do Teheránu. Iránska štátna televízia a štátna tlačová agentúra IRNA informovali, že 47-ročného Zama v sobotu ráno popravili obesením.Zama odsúdili na smrť v júni. Súd to odôvodnil tvrdením, že ho uznali vinným z "korupcie na Zemi", čo sa často používa v prípadoch týkajúcich sa špionáže a pokusov o zvrhnutie iránskej vlády.Protesty v roku 2017 vyvolalo zvyšovanie cien, neskôr sa však obrátili proti celej vládnucej triede. Vyžiadali si údajne 25 mŕtvych a zhruba 5 000 zadržaných.Zamova webstránka AmadNews a kanál, ktorý vytvoril v komunikačnej aplikácii Telegram, zverejňovali načasovania protestov a trápne informácie o predstaviteľoch, ktoré priamo napádali iránsku šiitsku teokraciu, približuje agentúra AP.Telegram neskôr kanál vypol po sťažnostiach iránskej vlády, že šíri informácie o výrobe bômb. Kanál však pokračoval ďalej pod iným menom. Zam, ktorý utiekol z Iránu po tom, ako ho neprávom obvinili zo spolupráce so zahraničnou tajnou službou, vyzývanie na násilie na Telegrame poprel.Podrobnosti o Zamovom zadržaní sú stále nejasné. Hoci sa usídlil v Paríži, nejako sa vrátil do Iránu a tam ho zatkli agenti tajnej služby. Je jedným z niekoľkých opozičných osobností v exile, ktoré sa počas ostatného roka vrátili do Iránu.Organizácia Reportéri bez hraníc odsúdila Zamovo obesenie a označila to za "nový zločin iránskej justície". Odsúdenie muža na smrť už skôr odsúdilo Francúzsko, podľa ktorého to bola "vážna rana slobode prejavu a tlače v Iráne".