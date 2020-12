Nová súdna mapa sleduje dobrý cieľ, ale advokáti od nej neočakávajú vyššiu transparentnosť

Súdy môžu byť horšie dostupné

Advokáti nečakajú ani kvalitnejšie rozhodovanie

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

12.12.2020 (Webnoviny.sk) - Návrh novej súdnej mapy sleduje dobrý cieľ, ktorého dosiahnutie si bude vyžadovať otvorenú a poctivú diskusiu. Uviedla to v stanovisku na svojej webovej stránke Slovenská advokátska komora (SAK) Tá podporuje myšlienku Ministerstva spravodlivosti SR zlepšiť kvalitu súdnictva a bude tiež sledovať možnosť dosiahnutia tohto cieľa prostredníctvom optimalizovania siete všeobecných súdov.„Mnohé súdy v minulosti vznikli nie na základe poctivého vyhodnotenia dát, ale skôr ako dôsledok politických rozhodnutí, ktoré sa nie vždy osvedčili. Zámer dosiahnuť v tejto oblasti potrebnú nápravu preto vítame,“ pokračovala SAK s tým, že návrh novej súdnej mapy nie je kozmetickou úpravou.Rozsah reformy podľa SAK svojím rozsahom predstavuje doposiaľ bezprecedentnú inštitucionálnu reformu justície, ktorá v niektorých častiach vyvoláva legitímne otázky.„Na to, aby bola táto reforma aj úspešná, je podľa nášho názoru nevyhnutná úzka spolupráca so všetkými dotknutými subjektmi – právnickými profesiami, akademickou a podnikateľskou sférou, relevantnými úradmi. V opačnom prípade môže ísť len o rozhodnutie s otáznymi dosahmi na kvalitu súdnictva,“ dodala komora, ktorá rozoslala svojim členom návrh novej súdnej mapy a vyzvala ich na predkladanie pripomienok.„K dnešnému dňu máme viac ako 500 odborných stanovísk, ktoré spracovávame a radi sprostredkujeme predkladateľovi,“ uzavrela SAK.SAK uskutočnila prieskum medzi 345 advokátmi, v ktorom sa ich pýtala na ich názor na predstavenú reformu súdnej mapy. Jeho výsledky zverejnila na svojej internetovej stránke. Vyplýva z neho, že až 78,8 percenta advokátov si myslí, že zmena súdnej mapy podľa nich prinesie horšiu dostupnosť súdov, sedem percent advokátov je presvedčených, že dostupnosť sa zlepší a 14,2 percenta si myslí, že sa „skôr“ zlepší.Viac ako 60 percent (62,1) advokátov si nemyslí, že predstavená reforma prinesie rýchlejšie rozhodovanie súdov, a takmer rovnaké percento (62,5) neočakáva zvýšenie transparentnosti. Rozhodovanie nebude kvalitnejšie podľa 55 percent advokátov.Spolu 125 respondentov odpovedalo „áno“ na otázku, či si myslia, že v ich regióne bude mať nová súdna mapa vplyv na riešenie obchodnej agendy, ďalších 61 advokátov poskytlo rozvitú odpoveď s významom „áno“. Výrazná väčšina advokátov považuje dôraz na sudcovskú etiku (91,6 percenta) a posilnenie transparentnosti (94,8 percenta) za efektívne nástroje na pretrhnutie nadštandardných a korupčných väzieb v justícii.Naopak, len 32,2 percenta považuje zväčšovanie súdnych obvodov za vhodný nástroj na dosiahnutie tohto cieľa a až 67,8 percenta ho odmieta. Až 85 percent respondentov sa vyjadrilo, že špecializácia sudcov má vplyv na kvalitu ich rozhodovania.