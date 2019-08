Irán predal ropu z tankera Adrian Darya,ktorý zadržiavali v Gibraltári

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Ženeva 26. augusta (TASR) - Irán predal ropu z tankera, ktorý Gibraltár prepustil po týždňoch zadržiavania pre podozrenie, že prepravuje ropu do Sýrie. Nákupca teraz rozhodne o tom, kam tanker bude smerovať, informoval v pondelok hovorca iránskej vlády.Hovorca neidentifikoval nákupcu 2,1 milióna barelov ropy a neprezradil ani to, za koľko ju predali. Podľa agentúry AP by mohla mať trhovú cenu približne 130 miliónov dolárov (117 mil. eur).Po tom, ako Gibraltár prepustil 18. augusta tanker Adrian Darya, Spojené štáty vyhlásili, že urobia všetko pre to, aby zabránili prevozu tejto ropy do Sýrie.Podľa pondelkových údajov spoločnosti Refinitiv Eikon už tanker plaviaci sa Stredozemným morom nesmeroval do Turecka, ako to naznačovali údaje o jeho trase z víkendu, uviedla agentúra Reuters.Iránsky tanker spôsobil diplomatickú roztržku Teheránu s Washingtonom a Londýnom. Gibraltár, britské zámorské územie, ho zadržal 4. júla pre podozrenie z prepravy ropy do Sýrie, čo by bolo porušením sankcií Európskej únie voči Damasku.Tanker sa pôvodne volal Grace 1, ale neskôr ho premenovali na Adrian Darya, pripomína AP.