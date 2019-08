Základ pre celkové zdravie bábätka sa tvorí v prenatálnom vek

BIOPRON PREGNA+ Foto: BIOPRON Foto: BIOPRON

Bratislava 26. augusta (OTS) - Takmer každá budúca mamička sa vo chvíli, keď zistí, že je tehotná, začne viac zaujímať o svoju stravu. Je vyvážená? Dostáva bábätko skutočne to, čo potrebuje? Prvých 1000 dní života, doba medzi počatím a druhými narodeninami, je jedinečná etapa, kedy tvoríme základ pre jeho vývoj, rast aj pre optimálnu črevnú mikrobiotu na celý život. Už v priebehu tehotenstva odovzdáva matka plodu pôdu na vytvorenie črevnej mikroflóry, čo sú živé a prospešné mikroorganizmy, ktoré hneď po pôrode začnú osídľovať tráviacu sústavu. Ich množstvo a rozmanitosť hrá neskôr významnú pozitívnu úlohu ako pevný základ pre celkový dobrý zdravotný stav človeka. Práve dopĺňanie probiotík, ktoré môžu prirodzenú rovnováhu mikroflóry ovplyvňovať, je podstatné, aby bábätko dostalo silný a kvalitný štart do života.Drobček so silnou odolnosťou, ktorý neskôr v škôlke ustojí vlny rôznych nachladnutí, je snom každých rodičov. Hlavne tých, ktorí majú doma viac malých detí a sledujú, ako sa jeden potomok uzdraví a vzápätí ochorie ďalší. Piliere pre budúcu silnú imunitu sa tvoria práve v prenatálnom období a všetko záleží na matke. V tejto dobe neje žena za dvoch, ale dvakrát zdravšie a zodpovednejšie, pretože dôsledky stravovacích návykov automaticky zdieľa aj plod. Existujú aj známky toho, že kvalita a rozmanitosť črevnej mikroflóry sa čiastočne dedí, preto by jej jedálny lístok mal obsahovať dostatok probiotík, ale tiež napríklad kyselinu listovú na podporu funkcie imunitného systému.Probiotiká sa odporúčajú mamičkám ako vhodná podpora napríklad v prípade rizika preeklampsie, ktorá sa týka výlučne žien v 3. trimestri, a ktorá komplikuje výživu plodu, alebo pokiaľ majú obvyklú tehotenskú cukrovku či trpia vaginálnymi mykózami. Nedoceniteľnou výhodou probiotík je tiež ich schopnosť dopĺňať črevnú mikroflóru matky a udržiavať ju v rovnováhe.V určitom množstve sa prirodzene vyskytujú v jogurte, acidofilnom mlieku alebo kefíre. Ak nie ste milovníčka týchto výrobkov alebo trpíte laktózovou intoleranciou, siahnite po doplnkoch stravy, ktoré obsahujú všetko, čo mamičky v očakávaní a bábätko potrebujú. Len vitálna žena môže odovzdať svojmu dieťatku to najcennejšie. Zdravie, o ktoré sa bude opierať celý život.Doba trvajúca približne od počatia do dvoch rokov veku dieťaťa predstavuje unikátne obdobie, kedy dochádza k rastu a vytvoreniu rovnováhy črevnej mikroflóry ako základu pre optimálne zdravie na celý život. Prípravokvytvorený špeciálne pre budúce mamičky je unikátnou kombináciou 4 probiotických kmeňov s vysokým obsahom živých kultúr (10 mld. CFU), vitamínov B1, B2, kyseliny listovej a kanadských brusníc pre podporu celkovej pohody a doplnenie vhodnej výživy tehotnej ženy a jej dieťaťa.Prípravokje unikátnou kombináciou 2 probiotických kmeňov a vitamínu D3 pre podporu obnovy rovnováhy črevnej mikroflóry. Je určený deťom do 1 roku. Vitamín D je potrebný pre normálny rast a vývoj kostí a prispieva k správnej funkcii imunitného systému dieťaťa. Odporúča sa tiež pri a po liečbe antibiotikami. Od 1 roku do 2 rokov je vhodný prípravok BIOPRON® KIDS+, ktorý je unikátnou kombináciou 4 probiotických kmeňov a dôležitých vitamínov pre pohodu dieťaťa. Narušená rovnováha môže byť príčinou hnačky, zápchy, kŕčov alebo nafukovania. Vhodné je užívanie deťmi, ktoré začali navštevovať kolektívne zariadenia (jasle, škôlky, školy) a sú viac vystavené patogénom. Produkt je obohatený o vitamíny B6 a C, ktoré sú dôležité pre podporu funkcie imunitného systému, a preto sú odporúčané ako súčasť správnej výživy detí.