Irán prepustil amerického študenta výmenou za vedca zadržaného v USA

Mohammad Džavád Zaríf Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Teherán/Washington 7. decembra (TASR) - Irán v sobotu prepustil amerického postgraduálneho študenta výmenou za iránskeho vedca zadržiavaného v Spojených štátoch. Informovala o tom agentúra AP, ktorá to hodnotí ako možný prielom vo vzťahoch medzi Teheránom a Washingtonom po mesiacoch napätia.Výmena sa týka študenta Xiyue Wanga a vedca Masúda Solejmáního. Oznámil ju iránsky minister zahraničných vecí Mohammad Džavád Zaríf a následne potvrdil prezident USA Donald Trump.napísal Zaríf v tvíte, potvrdiac dohady z uplynulých dní o tom, že sa pracuje na dohode o prepustení Wanga.dodal.Trump vo vyhlásení Bieleho domu oznámil, že Wang je na slobode, pričomdoplnil.Švajčiarske veľvyslanectvo v Teheráne má na starosti záujmy USA v Iráne, keďže tamojšia americká ambasáda je uzavretá od roku 1979, keď ju obsadili radikálni študenti a 444 dní tam zadržiavali amerických rukojemníkov.Nemenovaný americký predstaviteľ podľa AP informoval, že osobitný vyslanec USA pre Irán Brian Hook sprevádzal iránskeho vedca do Švajčiarska, odkiaľ následne odcestoval s Wangom. K výmene došlo podľa zdroja v Zürichu a Hook s Wangom cestujú do nemeckého Landstuhlu, kde Wanga vyšetria lekári v tamojšej americkej vojenskej nemocnici.Iránska štátna agentúra IRNA uviedla, že Solejmáního odovzdali iránskym predstaviteľom vo Švajčiarsku a jeho návrat do Iránu sa očakáva v najbližších hodinách.Wanga odsúdili v Iráne na desať rokov väzenia pre obvinenia z toho, že sa "infiltroval" do krajiny a posielal tajný materiál do zahraničia. Jeho rodina a Princetonská univerzita, kde študuje, takéto tvrdenia dôrazne popreli. Wanga podľa univerzity zadržali, keď robil výskum pre svoj doktorát v oblasti eurázijských dejín.Solejmání, ktorý pracuje v oblasti výskumu kmeňových buniek, hematológie a regeneratívnej medicíny, zadržali americké orgány pre obvinenia z porušenia obchodných sankcií pokusom o prepravu biologického materiálu do Iránu. Vedec a jeho právnici trvajú na jeho nevine s tým, že využil cestu svojho bývalého študenta z USA do Iránu ako šancu na získanie rekombinovaných proteínov, ktoré používa pri svojom výskume, za zlomok ceny, akú by zaplatil doma.Napätie medzi Iránom a USA je vysoké, odkedy Trumpova vláda vlani odstúpila od tzv. jadrovej dohody veľmocí z Teheránom a znova uvalila na islamskú republiku tvrdé ekonomické sankcie. Na Blízkom východe tiež došlo k sérii útokov, ktoré Washington pripisuje Iránu.