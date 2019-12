Sociálny podnik košického kraja bude slúžiť absolventom škôl

ilustračná snímka Foto: Teraz.sk Foto: Teraz.sk

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Košice 7. decembra (TASR) – Sociálny podnik, ktorý chce založiť Košický samosprávny kraj (KSK) a bude jeho 100-percentným vlastníkom, ponúkne príležitosť znevýhodneným absolventom škôl. Rovnako organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja získajú služby výrazne lacnejšie. TASR o tom informovala hovorkyňa predsedu KSK Anna Terezková.V novom podniku dostanú šancu zamestnať sa znevýhodnení absolventi Strednej odbornej školy technickej v Košiciach a Strednej odbornej školy v Kráľovskom Chlmci.vysvetlil predseda KSK Rastislav Trnka.Spustenie podniku predpokladá kraj v prvej polovici roka 2020. Odborné školy v Košiciach a Kráľovskom Chlmci vybral do projektu na základe ich zamerania a existujúcej spolupráce s krajom. V pilotnej fáze má podnik potenciál zamestnať do desať ľudí. Výhodne ponúkne stavebno-rekonštrukčné práce, maliarske a natieračské práce, drevárske práce, pomoc pri údržbe ciest druhej a tretej triedy či iné pomocné práce.V sociálnom podniku budú môcť okrem iného pracovať znevýhodnení absolventi škôl vo veku do 26 rokov, ktorí skončili školu pred menej ako dvomi rokmi a odvtedy nemali zamestnanie na dlhšie obdobie ako pol roka. Spadajú sem aj absolventi nižšieho vzdelania ako stredné odborné, príslušníci národnostnej menšiny alebo obyvatelia najmenej rozvinutých okresov.doplnil Trnka. Práce, ktoré sa budú realizovať cez sociálny podnik, budú stáť kraj výrazne menej.poznamenal Trnka. Plán ráta s jedným administratívnym pracovníkom, zvyšok by tvorili výkonní zamestnanci.O zriadení sociálneho podniku bude v pondelok 9. decembra rozhodovať Zastupiteľstvo KSK na svojom 15. zasadnutí.