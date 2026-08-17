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 24hod.sk    Zo zahraničia

17. augusta 2026

Irán pripisuje vinu za znečistenie Perzského zálivu americkým vojenským operáciám


Tagy: iránsky režim Konflikt USA - Irán Napätie na Blízkom východe Ropný tanker Znečistenie mora

Irán obvinil Spojené štáty zo zodpovednosti za ekologické škody v Perzskom zálive a Ománskom zálive po viacerých únikoch ropy v regióne. Iránske ministerstvo ...



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iran_war_strait_of_hormuz_2233_ 676x451 17.8.2026 (SITA.sk) - Irán obvinil Spojené štáty zo zodpovednosti za ekologické škody v Perzskom zálive a Ománskom zálive po viacerých únikoch ropy v regióne.

Iránske ministerstvo zahraničných vecí v pondelok obvinilo Spojené štáty zo zodpovednosti za znečistenie vôd Perzského zálivu a Ománskeho zálivu v súvislosti s americkou vojenskou prítomnosťou a operáciami v regióne. Reagovalo tak na viacero hlásených ropných škvŕn.


„Tieto škody na životnom prostredí sú dôsledkom americkej vojenskej prítomnosti a vojen, ktoré v regióne viedla počas uplynulých piatich desaťročí,“ povedal hovorca iránskeho ministerstva zahraničných vecí Esmáíl Bakájí.



Bilióny dolárov


Podľa Bakájího škody nesúvisia iba so súčasným konfliktom a Spojené štáty by za ne mali niesť zodpovednosť. Ich rozsah odhadol na „bilióny dolárov“.


Minulý týždeň Irán požadoval náhradu škôd po tom, čo ropná škvrna v Hormuzskom prielive zasiahla ostrov Kešm, tamojšie pláže a citlivý mangrovový porast.


Bakájí vtedy uviedol, že podľa predbežných zistení bol zdrojom úniku „zahraničný ropný tanker“. Iránske úrady neskôr oznámili, že znečistenie bolo úplne odstránené.



Veľká ropná škvrna


Medzitým ománske štátne médiá informovali, že ropná škvrna z tankera, ktorý uviazol pri pobreží Ománu, už zasiahla pevninu.


AFP predtým zistila, že plavidlo bolo niekoľko týždňov uviaznuté pri ománskom ostrove Kiblíja po tom, čo ho poškodili výbuchy.




Zdroj: SITA.sk - Irán pripisuje vinu za znečistenie Perzského zálivu americkým vojenským operáciám © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: iránsky režim Konflikt USA - Irán Napätie na Blízkom východe Ropný tanker Znečistenie mora
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