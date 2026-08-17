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17. augusta 2026
Irán pripisuje vinu za znečistenie Perzského zálivu americkým vojenským operáciám
Irán obvinil Spojené štáty zo zodpovednosti za ekologické škody v Perzskom zálive a Ománskom zálive po viacerých únikoch ropy v regióne. Iránske ministerstvo ...
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Iránske ministerstvo zahraničných vecí v pondelok obvinilo Spojené štáty zo zodpovednosti za znečistenie vôd Perzského zálivu a Ománskeho zálivu v súvislosti s americkou vojenskou prítomnosťou a operáciami v regióne. Reagovalo tak na viacero hlásených ropných škvŕn.
„Tieto škody na životnom prostredí sú dôsledkom americkej vojenskej prítomnosti a vojen, ktoré v regióne viedla počas uplynulých piatich desaťročí,“ povedal hovorca iránskeho ministerstva zahraničných vecí Esmáíl Bakájí.
Bilióny dolárov
Podľa Bakájího škody nesúvisia iba so súčasným konfliktom a Spojené štáty by za ne mali niesť zodpovednosť. Ich rozsah odhadol na „bilióny dolárov“.
Minulý týždeň Irán požadoval náhradu škôd po tom, čo ropná škvrna v Hormuzskom prielive zasiahla ostrov Kešm, tamojšie pláže a citlivý mangrovový porast.
Bakájí vtedy uviedol, že podľa predbežných zistení bol zdrojom úniku „zahraničný ropný tanker“. Iránske úrady neskôr oznámili, že znečistenie bolo úplne odstránené.
Veľká ropná škvrna
Medzitým ománske štátne médiá informovali, že ropná škvrna z tankera, ktorý uviazol pri pobreží Ománu, už zasiahla pevninu.
AFP predtým zistila, že plavidlo bolo niekoľko týždňov uviaznuté pri ománskom ostrove Kiblíja po tom, čo ho poškodili výbuchy.
Zdroj: SITA.sk - Irán pripisuje vinu za znečistenie Perzského zálivu americkým vojenským operáciám © SITA Všetky práva vyhradené.
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