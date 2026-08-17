|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Utorok 18.8.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Elena, Helena
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
17. augusta 2026
„Túto opotrebovávaciu vojnu nevyhráme“. Hlavný ekonóm ruskej štátnej rozvojovej korporácie priznal prehru Ruska
Rusko podľa hlavného ekonóma štátnej rozvojovej korporácie VEB.RF Andreja Klepača prehráva technologickú aj ekonomickú súťaž vo svete a v niektorých oblastiach zaostáva dokonca aj za Ukrajinou. Ekonóm zároveň ...
Zdieľať
17.8.2026 (SITA.sk) - Rusko podľa hlavného ekonóma štátnej rozvojovej korporácie VEB.RF Andreja Klepača prehráva technologickú aj ekonomickú súťaž vo svete a v niektorých oblastiach zaostáva dokonca aj za Ukrajinou. Ekonóm zároveň očakáva, že krajina bude v budúcnosti čeliť sociálnej kríze.
Rusko podľa hlavného ekonóma štátnej rozvojovej korporácie VEB.RF Andreja Klepača nemá predpoklady na víťazstvo v opotrebovávacej vojne a čoraz viac ekonomicky zaostáva za ostatnými krajinami. Informuje o tom portál Meduza s odvolaním sa na The Moscow Times.
„Prehrávame technologické aj ekonomické preteky vo svete. A ako som už povedal, neprehrávame ich iba s Čínou a Spojenými štátmi, v niečom ich prehrávame aj s Ukrajinou,“ vyhlásil Klepač. Ukrajinská ekonomika podľa neho napriek čiastočnému zničeniu a demografickej katastrofe naďalej prežíva.
Straty spôsobené ukrajinskými útokmi voči ruskej ropnej a plynárenskej, prístavnej a logistickej infraštruktúre sa podľa Klepača menia na „výraznú makroekonomickú prekážku rastu ruskej ekonomiky“. Potenciálne tempo hospodárskeho rastu Ruska by v dôsledku nových sankcií a ukrajinských útokov podľa jeho odhadu nemuselo prekročiť jedno až 1,5 percenta.
Klepač prirovnal súčasnú situáciu v Rusku k obdobiam, ktoré predchádzali Februárovej revolúcii v roku 1917 a rozpadu Sovietskeho zväzu. Zároveň však uviedol, že neočakáva samotný rozpad Ruska.
„Verím, že sa Rusko nerozpadne, ale som si takmer istý, že dospejeme k sociálnej kríze,“ povedal hlavný ekonóm VEB.RF. Kríza podľa neho príde „vtedy, keď ju nikto nebude príliš očakávať“.
Zdroj: SITA.sk - „Túto opotrebovávaciu vojnu nevyhráme“. Hlavný ekonóm ruskej štátnej rozvojovej korporácie priznal prehru Ruska © SITA Všetky práva vyhradené.
Rusko podľa hlavného ekonóma štátnej rozvojovej korporácie VEB.RF Andreja Klepača nemá predpoklady na víťazstvo v opotrebovávacej vojne a čoraz viac ekonomicky zaostáva za ostatnými krajinami. Informuje o tom portál Meduza s odvolaním sa na The Moscow Times.
V niečom prehrávajú aj s Ukrajinou
„Prehrávame technologické aj ekonomické preteky vo svete. A ako som už povedal, neprehrávame ich iba s Čínou a Spojenými štátmi, v niečom ich prehrávame aj s Ukrajinou,“ vyhlásil Klepač. Ukrajinská ekonomika podľa neho napriek čiastočnému zničeniu a demografickej katastrofe naďalej prežíva.
Straty spôsobené ukrajinskými útokmi voči ruskej ropnej a plynárenskej, prístavnej a logistickej infraštruktúre sa podľa Klepača menia na „výraznú makroekonomickú prekážku rastu ruskej ekonomiky“. Potenciálne tempo hospodárskeho rastu Ruska by v dôsledku nových sankcií a ukrajinských útokov podľa jeho odhadu nemuselo prekročiť jedno až 1,5 percenta.
Sociálna kríza
Klepač prirovnal súčasnú situáciu v Rusku k obdobiam, ktoré predchádzali Februárovej revolúcii v roku 1917 a rozpadu Sovietskeho zväzu. Zároveň však uviedol, že neočakáva samotný rozpad Ruska.
„Verím, že sa Rusko nerozpadne, ale som si takmer istý, že dospejeme k sociálnej kríze,“ povedal hlavný ekonóm VEB.RF. Kríza podľa neho príde „vtedy, keď ju nikto nebude príliš očakávať“.
Viac o téme: Vojna na Ukrajine
Zdroj: SITA.sk - „Túto opotrebovávaciu vojnu nevyhráme“. Hlavný ekonóm ruskej štátnej rozvojovej korporácie priznal prehru Ruska © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Európska sieť súdnych rád podporila nezávislosť Medzinárodného trestného súdu
Európska sieť súdnych rád podporila nezávislosť Medzinárodného trestného súdu
<< predchádzajúci článok
Irán pripisuje vinu za znečistenie Perzského zálivu americkým vojenským operáciám
Irán pripisuje vinu za znečistenie Perzského zálivu americkým vojenským operáciám