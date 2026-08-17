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17. augusta 2026

„Túto opotrebovávaciu vojnu nevyhráme“. Hlavný ekonóm ruskej štátnej rozvojovej korporácie priznal prehru Ruska


Tagy: Ruská ekonomika Rusko-ukrajinský konflikt Vojna na Ukrajine

Rusko podľa hlavného ekonóma štátnej rozvojovej korporácie VEB.RF Andreja Klepača prehráva technologickú aj ekonomickú súťaž vo svete a v niektorých oblastiach zaostáva dokonca aj za Ukrajinou. Ekonóm zároveň ...



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putin2 17.8.2026 (SITA.sk) - Rusko podľa hlavného ekonóma štátnej rozvojovej korporácie VEB.RF Andreja Klepača prehráva technologickú aj ekonomickú súťaž vo svete a v niektorých oblastiach zaostáva dokonca aj za Ukrajinou. Ekonóm zároveň očakáva, že krajina bude v budúcnosti čeliť sociálnej kríze.


Rusko podľa hlavného ekonóma štátnej rozvojovej korporácie VEB.RF Andreja Klepača nemá predpoklady na víťazstvo v opotrebovávacej vojne a čoraz viac ekonomicky zaostáva za ostatnými krajinami. Informuje o tom portál Meduza s odvolaním sa na The Moscow Times.

V niečom prehrávajú aj s Ukrajinou


„Prehrávame technologické aj ekonomické preteky vo svete. A ako som už povedal, neprehrávame ich iba s Čínou a Spojenými štátmi, v niečom ich prehrávame aj s Ukrajinou,“ vyhlásil Klepač. Ukrajinská ekonomika podľa neho napriek čiastočnému zničeniu a demografickej katastrofe naďalej prežíva.

Straty spôsobené ukrajinskými útokmi voči ruskej ropnej a plynárenskej, prístavnej a logistickej infraštruktúre sa podľa Klepača menia na „výraznú makroekonomickú prekážku rastu ruskej ekonomiky“. Potenciálne tempo hospodárskeho rastu Ruska by v dôsledku nových sankcií a ukrajinských útokov podľa jeho odhadu nemuselo prekročiť jedno až 1,5 percenta.

Sociálna kríza


Klepač prirovnal súčasnú situáciu v Rusku k obdobiam, ktoré predchádzali Februárovej revolúcii v roku 1917 a rozpadu Sovietskeho zväzu. Zároveň však uviedol, že neočakáva samotný rozpad Ruska.

„Verím, že sa Rusko nerozpadne, ale som si takmer istý, že dospejeme k sociálnej kríze,“ povedal hlavný ekonóm VEB.RF. Kríza podľa neho príde „vtedy, keď ju nikto nebude príliš očakávať“.

Viac o téme: Vojna na Ukrajine





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Zdroj: SITA.sk - „Túto opotrebovávaciu vojnu nevyhráme“. Hlavný ekonóm ruskej štátnej rozvojovej korporácie priznal prehru Ruska © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Ruská ekonomika Rusko-ukrajinský konflikt Vojna na Ukrajine
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