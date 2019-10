Irán prisľúbil, že prepustí zadržanú ruskú novinárku

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Moskva 4. októbra (TASR) - Irán prisľúbil, že čoskoro prepustí ruskú novinárku Juliju Juzikovú, ktorú zadržali pre podozrenie zo špionáže. Informovali o tom noviny Jerusalem Post s odvolaním sa na správy ruských médií.Skoré prepustenie novinárky podľa agentúry RIA Novosti v piatok prisľúbil hovorca iránskeho ministerstva zahraničných vecí Abbás Músaví.Ruský rezort diplomacie si predtým v súvislosti so zadržaním Juzikovej predvolal iránskeho veľvyslanca v Moskve. Podľa hovorkyne rezortu Marije Zacharovovej Moskva požadovala objasnenie dôvodov, ktoré viedli k zadržaniu žurnalistky.Julia Juziková v minulosti pracovala v Teheráne ako korešpondentka a vrátila sa tam len minulú nedeľu na základe súkromného pozvania.Hneď po prílete na teheránske letisko jej vzali pas a v stredu ju zatkli v jednom z teheránskych hotelov, v ktorom bola ubytovaná, oznámilo v piatok ruské veľvyslanectvo v Iráne. Zároveň zdôraznilo, že pracuje na riešení celej situácie.Ruská ambasáda neuviedla dôvod novinárkinho zadržania. Jej bývalý manžel, novinár Boris Vojcechovskij však uviedol, že mu Juziková telefonovala z väzby. Povedala mu, že jej hrozí trest odňatia slobody až do desiatich rokov za údajnú spoluprácu s izraelskými tajnými službami.Súdny proces s Juzikovou by sa mal podľa slov jej dcéry uskutočniť už túto sobotu.Juziková v minulosti pracovala ako reportérka ruských novín Komsomolskaja pravda či ruskej mutácie časopisu Newsweek. Od roku 2003 sa venuje investigatívnej žurnalistike.