Truban: Benefity zo zmluvy so správcom domény .sk pre štát nie sú

Na archívnej snímke Michal Truban. Foto: TASR - Pavol Zachar Foto: TASR - Pavol Zachar

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 4. októbra (TASR) - Benefity zo zmluvy so správcom národnej internetovej .sk domény pre štát nie sú žiadne. Uviedol to líder koalície Progresívne Slovensko (PS)-Spolu Michal Truban.priblížil Truban.Štát podľa Trubana mal príležitosť získať asi 3 milióny eur do IT komunity, z čoho sa mohli platiť prednášky, vzdelávanie či nejaký open source softvér podobne ako v Čechách. "podčiarkol Truban.Úrad vtedajšieho podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Petra Pellegriniho (Smer-SD) konal podľa Trubana v tomto prípade proti verejnému záujmu.podotkol s tým, že v prípade úspechu vo voľbách je PS-Spolu pripravené preveriť možnosti vyhlásenia zmluvy za neplatnú.Štát má možnosť ukončiť zmluvu o spolupráci s firmou SK-NIC, ktorá je správcom národnej internetovej domény .sk. Cieľom zmluvy je zabezpečiť stabilitu a bezpečnosť slovenského doménového priestoru, a to tak, že štát je oprávnený zmluvu ukončiť, ak si firma neplní svoje povinnosti, reagovala spoločnosť SK-NIC na štvrtkové (3. 10.) informácie Nadácie Zastavme korupciu a Združenia poskytovateľov webhostingu o nevýhodnosti štátom podpísaného dodatku k zmluve z roku 2017.Nadácia Zastavme korupciu vo štvrtok uviedla, že štát podpísal nevýhodnú zmluvu so súkromnou firmou SK-NIC, ktorá je správcom registra slovenskej národnej internetovej domény .sk. Zmluva je podľa nadácie prakticky nevypovedateľná a štát pri podpise posledného dodatku k tejto zmluve mohol dohodnúť lepšie podmienky a vyššiu sumu, ktorú mohla firma SK-NIC investovať do zvýšenia digitálnej gramotnosti na Slovensku.