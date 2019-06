Irán si predvolal diplomata SAE v súvislosti so zostrelením dronu

Demonštranti držia nápis Nie vojne pred Bielym domom vo Washingtone 21. júna 2019. Americký prezident Donald Trump vo štvrtok uviedol na Twitteri, že Teherán urobil "veľmi veľkú chybu", keď zostrelil americký dron. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Teherán 22. júna (TASR) - Iránske ministerstvo zahraničných vecí si predvolalo člena diplomatickej misie Spojených arabských emirátov (SAE), aby vznieslo námietky voči účasti jeho krajiny na štvrtkovom incidente so zostreleným americkým dronom. Informovala o tom v sobotu agentúra DPA.Irán tvrdí, že prieskumné bezpilotné lietadlo zostrelené vo štvrtok vzlietlo z americkej vojenskej základne v Spojených arabských emirátoch a letelo smerom na Irán. Irán v sobotu podľa iránskej štátnej tlačovej agentúry IRNA slovne odsúdil "neakceptovateľnú spoluprácu" medzi UAE a zahraničnými jednotkami, ktoré neoprávnene narušili hranice Iránu.Zostrelenie lietadla, ktoré podľa Teheránu narušilo vzdušný priestor Iránu, čo Washington popiera, zväčšilo napätie panujúce po sérii útokov na tankery, z ktorých Spojené štáty obvinili Irán. USA už predtým oznámili vyslanie vojenských posíl do oblasti Perzského zálivu s odvolaním sa na obavy z možnej iránskej agresie.Spojené arabské emiráty patria spolu so Saudskou Arábiou a Izraelom medzi najdôležitejších spojencov USA v oblasti Blízkeho východu.