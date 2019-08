Irán tvrdí, že Británia zadržaný ropný tanker Grace 1 čoskoro prepustí

Grace 1 Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Teherán/Londýn 13. augusta (TASR) - Británia by mohla čoskoro uvoľniť zadržaný iránsky ropný tanker Grace 1 po tom, ako dôjde k výmene potrebných dokumentov nutných na jeho prepustenie. V utorok to podľa agentúry Reuters uviedol oficiálny Irán.uviedol zástupca riaditeľa Iránskej organizácie pre správu prístavov a námornej dopravy (PMOI) Džalíl Eslámí. Jeho vyjadrenie citovala tlačová agentúra IRNA.Iránsky supertanker Grace 1 zadržali príslušníci Britského kráľovského námorníctva 4. júla v britskom zámorskom území Gibraltár. Stalo sa tak na základe podozrenia, že vezie ropu do Sýrie a tým porušuje sankcie Európskej únie voči Damasku. Toto obvinenie však Teherán popiera.povedal agentúre IRNA Eslámí.Zhruba dva týždne nato iránske revolučné gardy zadržali vo vodách Hormuzského prielivu pri Perzskom zálive ropný tanker Stena Impero, plaviaci sa pod britskou vlajkou. Podľa Londýna išlo o protizákonnú odvetu.