Podnikatelia spochybňujú štatistiky o práci v noci

Ilustračné foto Foto: TASR/Oliver Ondráš Foto: TASR/Oliver Ondráš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 13. augusta (TASR) – Podnikatelia združení v Klube 500 spochybňujú štatistiky o nočnej práci na Slovensku. Slovensko je na špici EÚ vo využívaní nočnej práce, keď podľa Európskeho štatistického úradu v noci pravidelne pracuje takmer 15 % ľudí vo veku od 15 do 74 rokov a ďalších 6,5 % pracuje v noci občas. Podľa Klubu 500 je práve množstvo v noci pravidelne pracujúcich zamestnancov skreslené pre odlišné otázky dotazníka oproti napríklad Česku alebo jeho pôvodnej anglickej verzii.Podľa výkonného riaditeľa Klubu 500 Tibora Gregora podnikatelia hľadali príčinu, prečo má priemyselnejšia Česká republika podľa štatistikov podstatne nižší podiel nočnej práce ako Slovensko.povedal Gregor. Príčina je podľa neho v rozdielnych otázkach dotazníka, ktorý spracúva Štatistický úrad (ŠÚ) SR.Klub 500 porovnal anglickú verziu dotazníka so slovenskou a českou verziou. Kým slovenský respondent má na výber možnosti, či prácu v noci vykonával v posledných štyroch týždňoch pravidelne, občas alebo nikdy, v českej a anglickej verzii je, navyše, vysvetlené, že pravidelne znamená viac ako polovica dní v sledovanom období. V týchto dotazníkoch je, navyše, spresnené, že práca v noci je od 23.00 h, no na Slovensku je za nočnú považovaná práca už od 22.00 h.Podľa Gregora bez podrobnejšieho vysvetlenia každý, kto chodí na zmeny, napriek tomu, že odpracoval menej ako polovicu dní v noci za posledné štyri týždne, zaškrtne políčko pravidelne.povedal Gregor.Hovorkyňa ŠÚ SR Jana Morháčová pre TASR uviedla, že úrad zisťuje, spracúva a vykazuje dáta pre potreby Eurostatu podľa jednotnej metodiky platnej pre celú EÚ 28.povedala. Konkrétne podklady zo zisťovania, ktoré sa dotýkajú nočnej práce, však napriek tomu ŠÚ SR preskúma a podrobnejšie stanovisko poskytne v priebehu týždňa.